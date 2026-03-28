Kate Middleton lució una referencia al príncipe en un evento histórico

Mirá el guiño fashion de Kate Middleton al Príncipe William en la Catedral de Canterbury. Todos los detalles y fotos de su look en la nota.

La princesa de Gales, Kate Middleton, acompañó al príncipe William a la investidura de Dame Sarah Mullally como la 106.ª arzobispa de Canterbury, y su elección de vestuario fue una interpretación precisa del contexto.

La ceremonia, que se realizó en la Catedral de Canterbury, tuvo un peso histórico particular porque marcó la primera vez en 1400 años que una mujer lidera la Iglesia de Inglaterra. En ese marco, cada detalle sumaba significado, y el look de Kate no fue la excepción.

La princesa optó por un abrigo de cachemir con estampado Príncipe de Gales de Suzannah London. El patrón, clásico en gris, negro y blanco, es uno de los más reconocibles en la moda y funcionó como una referencia directa al título de su esposo, que el rey Carlos le otorgó en 2022. El conjunto se completó con un sombrero de paja con estampado pata de gallo de Juliette Botterill Millinery.

Kate ya había usado este tipo de estampado en otras ocasiones, pero en esta ceremonia, donde William representó al rey, adquirió un significado particular.