Lady Di volvió a brillar en Kate Middleton: mirá su look

No te pierdas todos los detalles del impactante look de gala de Kate Middleton en el Castillo de Windsor.

Kate Middleton se presentó a la cena de gala en el Castillo de Windsor, con motivo de la visita oficial del presidente de Nigeria. La jornada había arrancado con una agenda institucional intensa, en donde los reyes Carlos III y Camila, junto con los príncipes de Gales, recibieron a Bola Ahmed Tinubu y su esposa Oluremi.

Para la ocasión, Kate eligió un vestido verde esmeralda de Andrew Gn, confeccionado en gasa. El vestido contaba con un cuello alto cerrado, mangas largas abullonadas con transparencias sutiles y la cintura marcada antes de abrirse en una falda amplia con pliegues delicados que llegaban hasta el suelo.

Los accesorios siguieron esa misma línea, y lució unos stilettos de satén verdes de Manolo Blahnik, con hebilla cuadrada de cristales, y un clutch de Jenny Packham con estructura metálica y detalles brillantes.

Sin embargo, la verdadera estrella del look fue la tiara Lover's Knot. Diseñada en 1913 por Garrard para la reina María de Teck, tiene 19 arcos de diamantes y 38 perlas colgantes. Fue la tiara favorita de Diana de Gales y Kate la heredó después.