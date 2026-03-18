El lujoso estilismo de Kate Middleton en un día especial

Kate Middleton apostó por un look de Catherine Walker en la Abadía de Westminster. ¡Mirá las fotos en la nota!

No te pierdas todos los detalles de su look.

Durante el servicio religioso del Día de la Commonwealth en la Abadía de Westminster, Kate Middleton llevó un look que no solo cumplió con el contexto institucional, sino que también entendió la moda como parte de ese lenguaje simbólico que tanto maneja.

Para la ocasión, la princesa de Gales eligió un vestido abrigo azul marino de Catherine Walker, una firma clásica dentro del vestidor de la realeza. La prenda era entallada, con doble botonadura y una falda midi plisada, todo en un azul profundo y sobrio.

Los accesorios siguieron la misma línea, y lució unos zapatos de Gianvito Rossi y cartera de cocodrilo de Strathberry, ambos en el mismo tono, cerrando un look con una paleta contenida y pensada al detalle, mientras que el sombrero, de ala ancha con red y lazo a juego, siguió con la tradición británica.

En joyería, Kate apostó por un collar de cinco hileras de perlas artificiales de Susan Caplan, una pieza que por su brillo y presencia parecía de alto valor. No obstante, el detalle con más peso simbólico estuvo en los aros, que pertenecían a la colección de la reina Isabel II.