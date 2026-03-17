El look patriótico de María Becerra que brilló en el show de Sabrina Carpenter

Durante el set de Sabrina Carpenter en el último día del Lollapalooza, María Becerra hizo una aparición especial para dar pie a la canción Juno, en la cual Sabrina "la esposó" por ser demasiado sexy. Más allá del momento divertido, hubo algo más que llamó la atención de todos, y se trató del look de María.

La pieza central del conjunto fue un corset inspirado en la bandera argentina, completamente cubierto de cristales que replicaban el celeste, el blanco y el sol patrio. El diseño, creado por Bluhend, un estudio especializado en intervenciones con diamantes, estaba cubierto de miles de cristales Swarovski que brillaban con cada movimiento de la cantante.

Mirá el momento del "arresto" de María Becerra: María Becerra con Sabrina Carpenter Sofía Platé, creadora de Bluhend, contó cómo surgió todo: "Para nosotros fue súper especial hacer algo para María. Todavía no habíamos trabajado con ella y acá todos la admiramos un montón. Su estilista nos contactó con una idea muy clara y con poquísimo tiempo, así que arrancamos enseguida". El proceso incluyó pintar el diseño a mano para recrear los colores y el sol, y después aplicar los cristales uno por uno. "Es un trabajo súper manual, de precisión. Quedamos muy contentas con el resultado y con cómo lo lució", agregó.

Para completar el look, María lució una minifalda negra de cuero con volados, que le puso un contraste rockero al brillo del corset, y arriba, una campera estilo universitaria en beige, con letras en la espalda.