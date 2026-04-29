El fuerte reclamo social de María Becerra ante miles de estudiantes: "Un jubilado no debería seguir laburando"

María Becerra decidió que su voz sirve para mucho más que para llenar estadios con estribillos pegadizos. Durante la Experiencia Endeavor Sub20, llevada a cabo este martes en un Movistar Arena repleto de adolescentes, Becerra se puso sacada al analizar la actualidad del país.

María Becerra participó de un encuentro masivo con estudiantes para debatir sobre el futuro y la actualidad nacional.

Lejos de la zona de confort que suelen elegir otros colegas, la cantante se plantó frente a estudiantes secundarios para desmenuzar las injusticias que observa a diario en una sociedad que, según sus palabras, está profundamente mal repartida.

Becerra no solo habló de su carrera; se enfocó en la independencia intelectual como herramienta de supervivencia. "La información te da libertad", sentenció, instando a los jóvenes a formar un criterio propio para no ser manipulados.

Los asistentes escucharon cómo la artista define el éxito no como una meta alcanzada, sino como un hambre constante por lo distinto, manteniendo siempre los pies sobre la tierra. Para ella, lo primordial es la autenticidad, tratando al público no como una masa, sino como personas individuales con realidades complejas: "Yo creo que una de las claves del éxito es no confiarse, no creer que te ganaste todo, sino siempre seguir luchando por algo nuevo y tener hambre por algo distinto".

El momento de mayor tensión en el auditorio ocurrió cuando María puso el foco en la desigualdad salarial. Dejó de lado por completo cualquier discurso edulcorado al defender a médicos, policías y maestros que, tras formarse y arriesgar la vida, no logran vivir con tranquilidad. "Un jubilado no debería seguir laburando", disparó con firmeza, generando una ovación inmediata.

María Becerra (2) La cantante de Quilmes se mostró muy crítica respecto a la situación económica de los trabajadores esenciales y los jubilados. Archivo MDZ

La cantante reveló que, aunque su empresa genera trabajo para muchísimas familias, siente que el esfuerzo privado no alcanza para tapar los baches de un sistema injusto. Con una honestidad brutal, confesó que utiliza su patrimonio para ayudar a quienes el sistema deja de lado, asumiendo un rol de responsabilidad social que pocos artistas de su calibre se animan a verbalizar.

María Becerra "La Nena de Argentina" reveló que su estructura profesional sostiene económicamente a decenas de familias argentinas. Archivo MDZ

"Existen personas que trabajan incansablemente y no llegan a fin de mes, mientras que otras, sin ningún esfuerzo, tienen la vida resuelta. Eso me parece profundamente desigual", fue una de las últimas frases con las que María Becerra terminó su reflexión. Sin lugar a dudas, invitó a todos los presentes a poner en duda su situación de vida y seguir luchando para adelante.