María Becerra lo hizo de nuevo: la cantante adoptó un perro de un refugio en Chile y su gesto fue aplaudido

Mientras el país se moviliza por la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, Maria Becerra sacudió las redes sociales con una noticia que derritió el corazón de sus más de 15 millones de seguidores. La cantante, que atraviesa un presente profesional imbatible, decidió abrirle las puertas de su casa a un nuevo integrante: un cachorro rescatado de un refugio en Chile.

La travesía del pequeño para cruzar la cordillera y encontrarse con su nueva dueña se volvió viral, reafirmando el compromiso de la artista con la protección animal y la adopción responsable.

El encuentro mágico se gestó gracias a la fundación chilena Ayuda Callejeros, que compartió un emotivo video de la jornada donde Becerra se mostró radiante y cercana. La ONG no ahorró elogios para la artista, destacando su sencillez: “Se nota el amor que siente con los animalitos, le queremos agradecer su cercanía, sencillez, y por sobretodo por incentivar la adopción”.

Además, valoraron que, pese a sus miles de compromisos en cada país que visita, la intérprete de Automático se tomó el tiempo de involucrarse personalmente en la causa.

En febrero de 2025, Maria ya había adoptado a otro integrante para su familia en Miami.

La logística para que el perrito llegara a los brazos de Maria no fue sencilla. El pequeño tuvo que permanecer varios días en un hogar transitorio en Chile mientras se gestionaba su traslado a Argentina.

maria-becerra-perro El pequeño rescatado tuvo que pasar por un hogar transitorio antes de volar a Buenos Aires. Captura video X

Lo curioso es que el amor fue contagioso: la familia que lo cuidó temporalmente terminó adoptando de forma definitiva a la hermanita del cachorro de Becerra. Este "efecto Maria" no es novedad para sus fans, quienes ya la vieron realizar gestos similares en febrero de 2025, cuando rescató a otro animalito durante su paso por Miami.

postep-maria-becerra-perro La fundación “Ayuda Callejeros” agradeció públicamente la sencillez de la cantante argentina. Instagram @mariabecerra

Con esta acción, la cantante refuerza su perfil empático y utiliza su llegada masiva para enviar un mensaje contundente contra el comercio de mascotas. “Gracias porque a pesar de su fama... se dio el tiempo de visitar una jornada de adopción”, subrayaron desde la organización chilena, poniendo de relieve que la humildad de la joven quilmeña sigue intacta.