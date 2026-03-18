La fuerte polémica detrás de Emilia Mernes y una acción contra María Becerra que no se perdona: "Que se caiga"

Lo que durante mucho tiempo fue un secreto a voces en los pasillos de la industria musical, finalmente salió a la luz. Lejos de la sororidad y los cruces amigables, la relación entre Emilia Mernes y María Becerra está completamente rota. Y los motivos detrás de esta enemistad revelan una trama de celos y un boicot que sacude al ambiente.

Para entender el nivel de conflicto, el historial de Mernes juega un papel clave. Según la cruda información revelada en las últimas horas, la cantante arrastra una fama polémica desde sus inicios.

Tras abandonar sorpresivamente a Fer Vázquez, creador de Rombai y Márama, quien la llevó a Miami y le abrió las puertas de Sony Music, Mernes se habría ganado el apodo de "la choriza de equipos". En el entorno, muchos la acusaron de intentar robar contactos y coreógrafos, ganándose la reputación de ser una figura "trepadora" dispuesta a todo para crecer.

Embed - La fuerte acción de Emilia Mernes contra María Becerra que las mantiene enemistadas: "Para que se caiga"

Sin embargo, la verdadera guerra fría comenzó con la irrupción arrasadora de María Becerra . Mientras Emilia se consolidaba, apoyada en gran medida por la enorme influencia y el respeto que impone su pareja, Duki, en la escena musical, "La Nena de Argentina" experimentó un crecimiento exponencial que la llevó a la internacionalización total. El punto de quiebre absoluto llegó en 2024, cuando Becerra hizo historia al convertirse en la primera artista argentina en agotar el estadio de River Plate.

Lejos de celebrar el hito de su colega, el éxito habría despertado un accionar implacable: "Emilia Mernes empezó a gestionar y a hacer todo lo posible para que ese River se caiga. Empezó a amenazar a los bailarines" , revelaron sin filtro.

Aprovechando el ecosistema de sonidistas y coreógrafos que comparten las artistas, las advertencias fueron claras. "Teniendo miedo de que Duki no los contrate más, le empezó a bajar gente a María Becerra del show", explicaron. El temor en la industria llegó a tal nivel que la presión alcanzó hasta a los invitados VIP: "Todos los famosos que fueron a ver a María Becerra, por miedo a Duki y a ella, no subieron ni un videito".

Otro escándalo

maria becerra y tini María Becerra y Tini, más cerca que nunca. Archivo MDZ

Pero la hostilidad no se limitó a los escenarios y sumó un escandaloso capítulo en la noche porteña. El escenario fue Picheo, un reconocido boliche que frecuentan los músicos del género. Según el relato, Emilia ingresó al sector exclusivo escoltada por un gran séquito: "Ella entra con 40 personas. ¿Y quién está en el bar Picheo? La hermana de María Becerra. La hace echar a la piba".

Este último desplante hacia la hermana de María, quien es corista y parte activa de sus shows, terminó por dinamitar cualquier puente posible. Hoy, la guerra está declarada y, como afirmaron las fuentes, "todo es celo y todo es competencia".

Las consecuencias

A raíz de conocerse las diversas acciones de Mernes, numerosas figuras de diversos ambientes dejaron de apoyarla en redes sociales. Desde Tini Stoessel, hasta Antonella Roccuzzo; la morocha perdió seguidores y fanáticos. Entre bambalinas, se afirmó que la artista estaría comprando seguidores para ocultar el problema.