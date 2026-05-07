Qué le pasó a Emilia Mernes: los looks que dejaron a sus fans con la boca abierta

En el marco de una nueva era musical, Emilia Mernes sorprende con una colección de looks que combinan el pop romántico con la estética playera.

En el marco de una nueva era musical, Emilia Mernes presentó una colaboración explosiva junto a la cantante sueca Zara Larsson. La argentina no solo se lució en lo musical sino que también compartió unos looks en los cuales apostó por una estética pop romántica y playera.

El primer look de la serie fue una explosión de rosa en todas sus variantes. Lució un top traslúcido con bordados florales en relieve que recorría toda la prenda como si fuera una enredadera dibujada sobre su piel, con un escote en V y terminación en pico. Lo combinó con una micromini en capas de un rosa más oscuro, con volados suaves, y un cinturón fino atado al costado que le marcaba la cintura sin romper la fluidez del conjunto.

En otro de los estilismos, la cantante cambió el rosa por un celeste pastel. Allí lució un top strapless con transparencias en la mayoría de la prenda, excepto en el escote, que presentaba un frunce central con detalles florales que se convertían en el punto focal del diseño. Abajo, lució una minifalda rosa de múltiples volados que introdujo un contraste de color sutil pero efectivo.

El tercer look de Emilia pegó un giro hacia tonos más neutros pero igual de impactantes, y llevó un top nude de escote pronunciadísimo, casi hasta el torso, con apliques brillantes dorados que simulaban las alas de una mariposa posada sobre su pecho. Abajo optó por una micromini blanca de volados que apenas cubría lo necesario, corta y liviana como un suspiro.