Menos salidas, más casas: qué comen hoy los argentinos cuando se juntan con amigos

Salir a comer sigue siendo una de las costumbres más arraigadas de la vida social argentina, aunque ya no con la misma frecuencia. En el último año, el 76% de las personas redujo la cantidad de veces que va a restaurantes o bares, según un relevamiento de la consultora Kantar. En los sectores socioeconómicos más bajos, esa caída fue todavía más fuerte y alcanzó al 85%.

Aun así, la comida no perdió su lugar como excusa para el encuentro. El mismo estudio mostró que el 42% de los argentinos todavía sale a comer varias veces al mes o incluso una vez por semana. Para el 66%, estas salidas o reuniones representan, ante todo, una oportunidad para sociabilizar con amigos y familia, mientras que el 33% las asocia a celebraciones. En el grupo de 35 a 49 años, ese porcentaje trepa al 44%, lo que confirma el peso de cumpleaños, fechas especiales y reuniones informales alrededor de la mesa.

Las pizzas son una tradición en las juntadas con amigos por su facilidad para comer y que generalmente fueron accesibles Foto: Ph. Pixabay marckbass8

Con los precios como variable central, muchas reuniones cambiaron de escenario, según YCon, consultora que analiza tendencias y elabora informes de actualidad. En lugar de bares o restaurantes, el punto de encuentro pasó a ser la casa de alguno de los amigos, donde el gasto se puede dividir y la organización resulta más flexible. En ese corrimiento, la comida siguió ocupando un rol social clave, aunque con formatos más caseros, prácticos y pensados para compartir.

Ese cambio también se refleja en Mendoza. “Antes salíamos todos los fines de semana a comer afuera. Ahora nos juntamos una vez por mes en casa y cada uno lleva algo”, cuenta Martín, 41 años, de Godoy Cruz.

Para Luciana, 38, de Ciudad, la diferencia está en el menú: “El asado quedó para ocasiones especiales. En las juntadas comunes pasamos al pollo o a una buena picada”.

Qué comen los argentinos cuando se juntan en casa

Un informe de la consultora Focus Market mostró que el asado sigue liderando las preferencias cuando hay reunión en casa, con el 32%. En segundo lugar aparece la pizza, con el 26%, seguida por la picada (21%). Más atrás quedan las empanadas (16%), las pastas (4%) y las verduras (1%).

Asado, pizza, picada y empanadas comparten una misma lógica: son opciones rendidoras, fáciles de compartir y funcionales para cumpleaños, partidos de fútbol o reuniones improvisadas. Además, permiten resolver el menú sin demasiada formalidad, algo que encaja con la dinámica actual de las juntadas.

Según Focus Market, el 32% de las personas compra estos alimentos en supermercados o comercios y los prepara en casa. Sin embargo, el delivery ganó terreno como aliado para simplificar la organización.

asado vacio parrilla chinchulines (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Delivery en alza: qué se pide para compartir

Los pedidos a través de aplicaciones también reflejan este nuevo mapa del consumo. Un informe de PedidosYa, con datos de 2025, registró un crecimiento interanual del 18,5% en los pedidos a restaurantes. En el ranking de lo más pedido lideran las hamburguesas, seguidas por helados, pizza, empanadas, panadería, sándwiches, sushi, milanesas, cafetería y pastas.

En el caso de la pizza, el pico de pedidos se concentra los sábados alrededor de las 21, un horario típico de cenas con amigos en casas. La masa clásica domina con más del 95% de las elecciones y los sabores más pedidos siguen siendo los tradicionales: muzzarella, napolitana, especial con jamón y morrones, margarita y calabresa. Como complemento, aparecen empanadas y fainá. Entre las empanadas, las favoritas son las de jamón y queso, seguidas por carne y pollo.

En Mendoza, el delivery también responde a cambios en los hábitos. “Nos juntamos menos y, cuando lo hacemos, pedimos comida. Muchas mujeres del grupo preferimos delivery para no pasar la noche cocinando”, dice Carolina, 35 años, de Maipú.

Fútbol, snacks y reuniones express

Cuando la excusa es el fútbol, el menú cambia. De acuerdo con datos de Rappi, el 61% de los argentinos elige snacks para acompañar los partidos de la Selección, por encima de la pizza, las empanadas e incluso el asado. Durante los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, las ventas de estos productos registraron picos marcados, impulsados por la practicidad y la posibilidad de comer sin despegarse de la pantalla.

Platos listos para servir: la tendencia que crece

Junto a lo tradicional, empiezan a ganar espacio nuevas propuestas pensadas para quienes quieren variar el menú sin complicarse. Se trata de platos elaborados por chefs, envasados al vacío en porciones individuales y listos para regenerar a baño María. La modalidad permite comprar con anticipación, evitar las demoras del delivery y acceder a opciones de calidad a un costo menor que el de un restaurante.

Gonzalo Villahoz, chef y fundador de Hervor, explica que en las reuniones entre amigos se repiten dos formatos: “Hay quienes eligen el mismo plato para todos y quienes prefieren que cada invitado tenga su opción”. Según detalla, el hecho de que los platos sean individuales y se puedan calentar todos juntos simplifica la organización de cumpleaños o juntadas con gustos diversos.

Entre las propuestas más elegidas aparecen platos como pollo teriyaki con arroces integrales, pata de muslo con calabazas asadas, cordero con puré de papa, bondiola con puré de batata ahumado o ternera al malbec. También hay pastas, opciones de mar y alternativas vegetarianas o sin TACC.

Para encuentros más grandes, Villahoz señala que la elección depende de la cantidad de invitados y la dinámica del servicio. “A veces es más sencillo regenerar varios platos iguales y servirlos en una fuente, o combinar un par de opciones”, explica. En fechas especiales, menciona propuestas que funcionan muy bien para compartir, como el locro del 25 de mayo o el 9 de julio: “Tiene gran aceptación y es ideal para servir varias porciones en una sola fuente”.

Gonzalo Villahoz El chef Gonzalo Villahoz. Foto: @hervor.cocina

Compartir sigue siendo la clave

Aunque las salidas se redujeron y los menús se adaptaron al presupuesto, la comida sigue siendo un punto de encuentro central para los argentinos. Ya sea con asado, pizza, pollo, snacks o delivery, las juntadas se reinventan, pero conservan su esencia: compartir tiempo, charla y mesa, aunque sea con menos frecuencia y más planificación.