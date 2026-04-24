Artistas, empresarios y socialités: las fotos y Sociales de una vernissage diferente

¡ Artistas de parabienes! Con un vernissage que combinó arte, vino y pensamiento contemporáneo, el programa Conexión Arteba dio inicio oficial a su segunda edición en Bodega Terrazas de los Andes. El encuentro reunió a referentes del sector artístico, cultural y empresarial en un clima de celebración y reflexión.

Este fue el comienzo de cuatro días de actividades que posicionan a Mendoza y San Juan como un polo estratégico del debate artístico contemporáneo en la Argentina.

La velada inaugural convocó a artistas, curadores, coleccionistas, gestores culturales, representantes institucionales y empresarios, quienes fueron recibidos en un entorno especialmente preparado para la ocasión. La experiencia incluyó una degustación de los vinos emblemáticos de la bodega y un ágape cuidadosamente diseñado, en sintonía con el espíritu del programa: propiciar el encuentro, el intercambio y la conversación en un contexto sensible y estimulante.

Lucas Löwi, director general de Terrazas de los Andes, junto a: Larisa Andreani (presidenta de la Fundación ArteBA), Melanie Roy, Daniel Rueda, Lili Fiallo y Nico Loüet.

"Confiamos mucho en el arte"

La bienvenida estuvo a cargo de Lucas Löwi, director general de Terrazas de los Andes, quien compartió con los invitados una presentación sobre la identidad vitivinícola de la firma, sus distintas variedades de vinos y la localización de los viñedos que dan origen a cada etiqueta.

En su intervención, Löwi subrayó además el compromiso sostenido de la empresa con el arte contemporáneo, al señalar que la bodega cuenta con una galería propia cuya programación se renueva entre dos y tres veces al año, de acuerdo con distintos ejes curatoriales. “Confiamos mucho en el arte”, expresó, destacando el valor cultural y simbólico que estas prácticas aportan al proyecto empresarial.

ArteBA (6) Larisa Andreani, presidenta de la Fundación ArteBA. Marcos Garcia / MDZ

Más de 30 años apoyando el arte argentino

Uno de los momentos centrales de la noche fue la palabra de Larisa Andreani, presidenta de Fundación ArteBA, quien presentó formalmente la segunda edición de Conexión Arteba y compartió los lineamientos conceptuales y políticos que orientan el programa. “Es un verdadero placer estar acá para presentar este proyecto relativamente nuevo de nuestra fundación, que este año se desarrolla en Mendoza y San Juan y nos entusiasma profundamente”, señaló ante un auditorio atento.

Andreani recordó que Fundación ArteBA celebra 35 años de trayectoria, desde su creación en 1991 con el objetivo claro de promover el arte argentino, y destacó el recorrido de la feria arteBA como uno de los principales hitos institucionales. En ese marco, explicó que Conexión arteba surge con la intención de profundizar vínculos, generar intercambios y revisar el estado del arte contemporáneo, especialmente en relación con la naturaleza, en territorios que resultan tan inspiradores como el paisaje cuyano.

La presidenta de la fundación enfatizó que el Foro Conexión arteba responde a una convicción: la necesidad de enriquecer la conversación sobre arte contemporáneo en la región, fomentar el encuentro entre artistas, curadores, coleccionistas, galeristas, instituciones y públicos diversos, y ampliar audiencias. “Nos interesa abrir preguntas, acercarnos a las investigaciones, los debates y las ideas que hoy atraviesan la práctica artística”, afirmó.

ArteBA ArteBA Marcos Garcia / MDZ

Asimismo, subrayó la importancia de dar visibilidad a las múltiples escenas que conforman el país y definió a Conexión Arteba como un proyecto en movimiento, con vocación federal y capacidad de adaptarse a distintos contextos locales. En ese sentido, remarcó la voluntad de tender puentes entre lo local y lo nacional, entre lo regional y lo internacional, promoviendo el intercambio de saberes y experiencias.

Finalmente, Andreani expresó el deseo de que Conexión arteba se consolide como un encuentro periódico y sostenido en el tiempo, capaz de construir conocimiento colectivo, fortalecer comunidades y seguir ampliando el ecosistema del arte contemporáneo argentino.

Hasta el 25 de abril, Cuyo será escenario de conferencias, recorridos y actividades artísticas que integran esta segunda edición del programa, impulsado por Fundación ArteBA y acompañado por MDZ.

Bajo el título “Conversando con lo vivo. Imaginarios para el (re)encuentro entre especies”, Conexión Arteba reafirma su apuesta por un diálogo profundo entre arte, ecología, ciencia y sociedad, consolidando una experiencia que ya demostró su potencia en su edición inaugural de 2025.

Mirá la galería de Sociales de esta esperada vernissage

ArteBA (18) Pablo Acquistapace, Natalia Tagua y Sofía Pescarmona. Marcos Garcia / MDZ

Terrazas de los Andes - Arteba-7 Julián Groisman y Lucas Löwi.

ArteBA (10) Las artistas Magalí Riera y Cecilia Carreras. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (15) Rocío Acosta, Lali Tinte, Marcela Lucero y Pía Monte (de ArteBA). Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (9) Teresa Correas, junto a su madre y gestora cultural, Julieta Gargiulo. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (7) Lucas Löwi, Julieta Lucero, Leticia Viazzo, Rocío Acosta y Daniel Rueda. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (8) Los artistas Nico Loüet y Melani Roy. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (11) Los artistas dAN Martínez y Nani Cabrera. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (12) La artista Marcela Furlani y Blas Aranguren. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (13) Fernando Brizuela, María Martha Pichel y Gonzalo Vidal. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (14) Mariana Gioiosa, Nico Loüet y Mariano Meyer. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (16) Javier Villa, Jimena Lusi y Mora Pérez Esquivel. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (17) Juan Castillo, Carlos Herrera y Pedro Angella. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (19) Marcelo González y Erica Horwitz. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (20) Azul Siellecki y Mailén Pieruzzini. Marcos Garcia / MDZ

ArteBA (21) Viviana Fernández, Raquel y Carlos Montero. Marcos Garcia / MDZ

Terrazas de los Andes - Arteba-36 José Luis Lorenzo, Ramón Blecua Casas y Raúl Sansica.

Terrazas de los Andes - Arteba-14 Viana Weschler, Celina Chatruk, Mercedes March y Johana Santalucía.