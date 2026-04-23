Conexión Arteba llega a Cuyo con una agenda que cruza miradas locales e internacionales

Hasta el 25 de abril, Mendoza y San Juan se convertirán en un polo estratégico del pensamiento artístico contemporáneo con la segunda edición de Conexión Arteba , el programa internacional impulsado por Fundación Arteba que propone un diálogo profundo entre arte, ecología, ciencia y sociedad.

Bajo el título "Conversando con lo vivo. Imaginarios para el (re)encuentro entre especies", la iniciativa amplía y consolida una experiencia que ya demostró su potencia en su primera edición, realizada en 2025. En esta nueva oportunidad cuenta con el apoyo de MDZ .

Conexión Arteba no es un evento aislado, sino un dispositivo cultural complejo que articula tres ejes complementarios: un foro de pensamiento de acceso libre y gratuito; un mapa cultural que conecta a los visitantes con actores clave de las escenas locales; y una agenda especialmente diseñada para coleccionistas, curadores y profesionales del sector. Este entramado busca fortalecer el ecosistema del arte contemporáneo argentino desde una perspectiva federal, situada y abierta al intercambio internacional.

El núcleo conceptual del programa es el Foro Conexión Arteba 2026 , curado por Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio , quienes parten de una premisa contundente: las palabras y categorías heredadas ya no alcanzan para nombrar ni comprender las relaciones entre humanos y otras formas de vida. Frente a ese límite, el foro se propone como un espacio de imaginación colectiva donde el arte opera no solo como representación, sino como intervención crítica capaz de modificar nuestras formas de percibir, escuchar e imaginar lo viviente.

Durante dos jornadas intensivas, artistas, científicos, curadores y pensadores de América Latina se reunirán para explorar prácticas y marcos conceptuales que tensionan la noción moderna de “Naturaleza”. El programa se organiza en torno a dos grandes ejes: las infraestructuras invisibles .ideas, lenguajes y sistemas de pensamiento que ordenan la convivencia entre especies. y las infraestructuras visibles, es decir, las prácticas concretas del arte, la curaduría, la investigación y las transecologías.

El foro contará además con la participación de editorialistas invitados que aportarán lecturas transversales y instancias de síntesis colectiva, reforzando el carácter dialógico del encuentro y su vocación pedagógica.

conexion arteba 2025 II

Mendoza y San Juan como territorios de pensamiento

La elección de Mendoza y San Juan no es circunstancial. Ambas provincias cuentan con escenas artísticas dinámicas, atravesadas por problemáticas ambientales, paisajísticas y culturales que dialogan de manera directa con los ejes del programa. Las sedes del foro serán el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, ubicado en el subsuelo de la Plaza Independencia, y el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, uno de los espacios culturales más relevantes del oeste argentino.

En estos ámbitos se desplegarán conferencias y conversaciones que abordarán temas como la relación entre cuerpo y técnica, las prácticas artísticas de largo aliento, la ética del cuidado, los derechos de la naturaleza, las epistemologías indígenas y los cruces entre género, erotismo y biodiversidad en contextos tecnológicos emergentes.

Mapa cultural y agenda profesional

Uno de los aportes distintivos de Conexión Arteba es su Mapa Cultural, una herramienta digital y descargable que visibiliza espacios artísticos, propuestas independientes, bodegas y circuitos gastronómicos de ambas ciudades. Curado por referentes locales, el mapa permite a los visitantes diseñar recorridos personalizados y acceder a un conocimiento situado del territorio, más allá de las actividades estrictamente académicas.

A esto se suma una agenda exclusiva para coleccionistas y profesionales, que incluye visitas a talleres, galerías, instituciones y bodegas, con el objetivo de profundizar el conocimiento de las escenas locales y fomentar vínculos duraderos entre agentes culturales de distintas regiones.

Un programa con proyección regional

Conexión arteba 2026 se inscribe en una tradición latinoamericana de pensamiento crítico que viene cuestionando, desde hace décadas, las lógicas extractivistas y las jerarquías entre especies. En este sentido, el programa no solo amplifica debates urgentes, sino que los sitúa en el espacio público, apostando a la escucha, la interdependencia y la responsabilidad compartida.

Al reunir voces diversas y disciplinas múltiples, Fundación arteba reafirma su rol como plataforma clave para el desarrollo del arte contemporáneo en la Argentina y su proyección internacional, consolidando a Cuyo como un territorio fértil para imaginar futuros posibles.

conexión arteba 2026

Agenda de actividades – Conexión Arteba 2026

Sedes: Mendoza y San Juan

Acceso: Foro abierto y gratuito (según capacidad de sala)

Mendoza

Jueves 23 de abril

Lugar: Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza – Teatro Municipal Julio Quintanilla. Dirección: Subsuelo Plaza Independencia, ingreso lateral norte por calle General Espejo

• 09:30 – 10:30 | Ingreso y apertura institucional

• 10:30 – 12:00 | Bloque 1: Imaginarios sobre el alrededor

Participan: Carlos Gutiérrez (Argentina), Eduardo Navarro (Argentina)

• 14:00 – 15:30 | Bloque 2: En la medida del presente

Participan: Sofía Dourron (Argentina), Bernardita Pérez (Chile)

• 16:00 – 17:30 | Bloque 3: Deconstrucción de lo humano

Participa: Berenice Olmedo (México)

San Juan

Sábado 25 de abril

Lugar: Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Dirección: Av. Libertador General San Martín 862 Oeste

• 09:00 – 09:45 | Ingreso y apertura institucional

• 09:45 – 11:00 | Bloque 4: Lo infinitamente mutable

Participan: Maia Gattás Vargas (Argentina), Andrés Piña (Argentina)

• 11:30 – 13:30 | Bloque 5: Lo común latente

Participan: José Luis Grosso (Argentina), Camila Marambio (Chile), Irina Podgorny (Argentina)

• 15:00 – 16:00 | Bloque 6: Pornopoiesis

Participa: Brigitte Baptiste (Colombia)

• 16:20 – 16:50 | Cierre: Con el sol del desierto, conversar con lo vivo