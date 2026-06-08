Rock mendocino: clásicos, estrenos y éxitos virales en un solo recorrido
Segunda parte (Lado B) de un especial en video con letras de hits y joyas ocultas del rock mendocino. Canciones para leer y sentir.
El rock mendocino es un disco eterno que sigue creciendo. Gracias al streaming y las redes, sus canciones cruzan fronteras y encuentran nuevos oídos cada día. Tras el "Concierto Escrito – Lado A" llega el Lado B: un nuevo recorrido por melodías y letras que conectan historias, emociones y nuevas generaciones de oyentes.
Mendoza, tierra de canciones
En detalle, las canciones enteras y quienes lo interpretan:
Dale que va (Brotella) - Te acordás? (Setas) - Calor frío (La Piedra banda) - Portugués (Spaghetti Western) - Big Bang (Usted Señalemelo) - Agua Marfil (Usted Señalemelo) - La máquina del tiempo (Mi amigo invencible) - Mis amigos I y II (Perras on the Beach) - Vulnerable (Gauchito Club) - Tarde otra vez (Raivan Pérez) - Herido (Chancho Va) - Si supieras (Rulo Fernández) - Sabés dónde encontrarme (Pasado verde) - Un Chevrolet y un Ford (La Jarillera) - Todo va bien (La Vaina de Shuan) - La trampa (Chancho Va) - Soy débil Sr (Gauchito Club) - Hoy fui a pedir trabajo (Karamelo Santo) - Turka (Barbazul) - Soy como una roca (lamento boliviano) - Alcohol Etílico - Amanecer (Todo esto era viña) - Las calles de Mendoza (Vladimiro) - La casita de Olazábal (Martín Migue Barrera).
Hits, joyas y nuevas voces
- Este concierto escrito tiene canciones de hace más de 40 años, como Lamento Boliviano (Alcohol Etílico) y temas de reciente estreno, como Amanecer (Todo esto era viña).
- Las imágenes sin textos móviles de las canciones Si supieras, Tarde otra vez y parte de Todo va bien son de los videos oficiales de sus intérpretes (Rulo Fernández, Raivan Pérez y La Vaina de Shuan).
- Hay grupos mendocinos muy conocidos pero con escasas visitas en la versión oficial de sus canciones en Youtube (podés revisarlos en cada link de Mendoza, tierra de canciones), en cambio hay otros que han logrado una enorme cantidad de visitas en Youtube. Por ejemplo Usted Señalemelo con Agua Marfil (13.636.278 de visualizaciones) y Big Bang (8.237.534 visualizaciones); Gauchito Club con Vulnerable y Soy débil Sr ( 1.524.558 y 1.456.318 visualizaciones, respectivamente) y Mi Amigo Invencible, con 2.115.826 visualizaciones obtenidas hasta el momento por el álbum La danza de los principiantes.
- En la canción Calor frío, de La Piedra banda aparece en la banda el histórico ex baterista de Enanitos Verdes, Daniel Píccolo, y un ex Alcohol Etílico, Daniel "Patón" Martínez (guitarra y coros).
- Es importante aclarar que pueden haber errores en algunas palabras de los textos móviles de las canciones. Y también que hay bandas y artistas que no aparecen en este Lado B, pero sí están en la primera parte de este especial. La idea fue sumar la mayor cantidad de bandas posibles, algo imposible de hacer en este disco eterno, que es el rock mendocino, y que sigue creciendo.
- Otro aspecto para destacar es quiénes se destacaron en grupos de covers, como Barbazul (con covers de los Redondos) y Rulo Fernández (ex integrante de Los Tribunos).
- Y por último fragmentos de cuatro canciones directamente convertidas en videoclips: "La casita de Olazábal" de Martín Migue Barrera (que lo compuso como regalo para su mamá y su familia); "Lamento boliviano" (Dimi Bass y Natalio Faingold), con una original versión en textos móviles; "Un Chevrolet y un Ford" de La Jarillera y "Las calles de Mendoza", de Vladimiro, un grupo formado en los 80 por jóvenes que integraron el Movimiento Juvenil Los Peregrinos, cuyo referente fue el trecordado padre Vladi (Vladimiro Rossi).