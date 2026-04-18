Video: Enanitos Verdes en Viña 1988, la noche que los hizo internacionales

El debut de Enanitos Verdes en la Quinta Vergara marcó el salto definitivo del grupo mendocino al escenario latinoamericano.

El 17 de febrero de 1988, Enanitos Verdes subieron por primera vez a la Quinta Vergara y cambiaron su historia. En una noche eléctrica, el público del Festival de Viña del Mar 1988 respondió con una ovación inesperada, marcando el inicio de su consagración como referentes del rock un latinoamericano en plena expansión.

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Marciano Cantero y Felipe Staiti en Viña del Mar. Imagen extraída de la transmisión de Televisión Nacional de Chile del 17 de febrero de 1988.

El impacto inicial: cuando el rock irrumpió en Viña La grilla del festival no anticipaba lo que ocurriría esa noche. Entre baladas y artistas tradicionales, la aparición de una banda de rock argentina generó curiosidad. Bastaron los primeros acordes para quebrar la inercia: guitarras al frente, ritmo directo y una actitud despojada que contrastaba con el protocolo del evento. El público joven, hasta entonces disperso, encontró un lenguaje propio y respondió de inmediato.

historieta enanitos verdes en viña Embed - Enanitos Verdes: cuando se consagraron en Viña del Mar 1988.mp4 “La muralla verde” como himno El punto de quiebre llegó con “La muralla verde”. La canción dejó de ser solo un éxito radial para transformarse en experiencia colectiva. Palmas, coros y encendedores dibujaron una escena inédita para el festival. La banda liderada por Marciano Cantero consolidó una conexión genuina, sostenida también por la potencia musical de Felipe Staiti, clave en el clima sonoro.