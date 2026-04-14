De Mendoza para el mundo: así nacieron los himnos de Enanitos Verdes

Todo empezó en una habitación. Sin fama, sin dinero, solo ganas. Así nacieron Enanitos Verdes , una banda mendocina de rock que marcó a generaciones. Desde una casa en Mendoza hasta llenar estadios en América , su historia mezcla esfuerzo, talento y canciones que aún hoy siguen sonando en radios, playlists y recuerdos de millones.

En 1979, Felipe Staiti y Marciano Cantero empezaron a tocar juntos sin saber lo que vendría. Años después, lograrían vender más de 4 millones de discos y liderar el rock latinoamericano en los 80 junto a Soda Stereo y Virus.

Lo impactante es cómo nacieron sus hits. “Aún sigo cantando” salió en cinco minutos. Cantero tomó una guitarra, escribió la letra y la grabó en casete. Esa frase terminó siendo un reflejo de toda su carrera. No fue solo una canción. Fue una declaración.

“La muralla verde”, uno de sus temas más conocidos, también surgió en una gira. En un colectivo, entre colchones y viajes largos, apareció la idea. Tiempo después, se convirtió en un clásico del rock en español.

En los 80, sin redes ni celulares, las cartas eran el único puente. Así nació “Tus viejas cartas”. Habla de distancia, espera y palabras que tardaban en llegar. Un retrato real de esa época.

“El extraño de pelo largo” se grabó en una sola toma. Todo en vivo. Esa energía quedó intacta. Aún forma parte de sus shows. El caso de “Lamento boliviano” es distinto. No era de ellos. Pertenecía a una banda mendocina llamada Alcohol Etílico. No tuvo éxito al inicio. Años después, los Enanitos la grabaron y se volvió un himno que cruzó fronteras.

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“Por el resto” mezcla tristeza con un estribillo pegadizo. Esa combinación define su estilo. Letras profundas con música que queda en la cabeza. Décadas después, “Amores lejanos” volvió a conectar con el público. Superó los 44 millones de vistas en YouTube. La historia de la banda sigue viva. Y todo empezó en una simple habitación.