Conmoción: murió Felipe Staiti, ícono de Los Enanitos Verdes
La noticia se dio a conocer en las últimas horas y hay una enorme conmoción en el mundo de la música.
En las últimas horas se confirmó el triste fallecimiento de Felipe Staiti, ícono y miembro fundador de Los Enanitos Verdes. El guitarrista, que se encontraba internado en el Hospital Italiano, falleció a los 64 años de edad.
Este es un nuevo golpe para la querida banda mendocina que en el mes de septiembre del 2022 confirmó la noticia del fallecimiento de Marciano Cantero, su vocalista. Felipe Stati fue quien se encargó de asumir el rol de vocalista principal tras la muerte de Marciano.
Conmoción por la muerte de Felipe Staiti
En el año 2024 Felipe Staiti contrajo una infección bacteriana que lo llevó a estar internado en el Hospital Italiano tras un cuadro severo de deshidratación. El vocalista de Los Enanitos Verdes se encontraba planificando los proyectos para el 2026 junto al grupo.
En 1984 Felipe Staiti, Marciano Cantero y Daniel Piccolo realizaron una estupenda presentación en el Festival de La Falda marcando así su exitoso camino en la música. Esta noticia generó una enorme tristeza en los fans que quedaron totalmente conmocionados por la partida del artista.