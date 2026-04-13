Conmoción: murió Felipe Staiti, ícono de Los Enanitos Verdes

La noticia se dio a conocer en las últimas horas y hay una enorme conmoción en el mundo de la música.

En las últimas horas se confirmó el triste fallecimiento de Felipe Staiti, ícono y miembro fundador de Los Enanitos Verdes. El guitarrista, que se encontraba internado en el Hospital Italiano, falleció a los 64 años de edad.

Este es un nuevo golpe para la querida banda mendocina que en el mes de septiembre del 2022 confirmó la noticia del fallecimiento de Marciano Cantero, su vocalista. Felipe Stati fue quien se encargó de asumir el rol de vocalista principal tras la muerte de Marciano.

Conmoción por la muerte de Felipe Staiti felipe staiti-2 Dolor por la muerte de Felipe Staiti. Rodrigo D'Angelo / MDZ En el año 2024 Felipe Staiti contrajo una infección bacteriana que lo llevó a estar internado en el Hospital Italiano tras un cuadro severo de deshidratación. El vocalista de Los Enanitos Verdes se encontraba planificando los proyectos para el 2026 junto al grupo.