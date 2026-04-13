Tras la dolorosa muerte de Felipe Staiti, la fuerte despedida de Ulpiano Suárez: "Crecimos con sus canciones"
Tras confirmarse la muerte del artista, distintas figuras comenzaron a expresarse en redes sociales. El intendente de Ciudad fue una de ellas.
La noche de este 13 de abril marcó un antes y un después para el rock nacional. A sus 64 años, Felipe Staiti, el histórico guitarrista y pilar fundamental de los Enanitos Verdes, falleció tras una dura batalla de salud, dejando a la provincia de Mendoza sumida en una profunda conmoción. El músico que supo hacer historia a la par de Marciano Cantero se despidió del plano terrenal pasadas las 20:30 horas, pero su inconfundible sonido ya es eterno.
El impacto de su partida sacudió de inmediato a todos los mendocinos, y las redes sociales se convirtieron en el espacio para rendirle homenaje. Uno de los mensajes más emotivos y con mayor repercusión llegó por parte del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien decidió volcar su dolor en una sentida publicación para despedir a uno de los vecinos más ilustres y queridos de la capital.
El posteo de Suárez
En su descargo, el jefe comunal expresó con profunda tristeza que Staiti logró hacer del rock una forma de sentir y un puente clave para unir generaciones enteras. Suarez fue contundente al asegurar que Felipe quedará para siempre grabado en la historia de la mítica banda y en el corazón de todos los que crecieron escuchando sus canciones:
"Su guitarra queda para siempre en la historia de los Enanitos Verdes y en el corazón de quienes crecimos con sus canciones. Porque hay melodías que no se apagan nunca, que siguen sonando, recordándonos que lo esencial permanece".
El intendente también hizo hincapié en el enorme sentido de pertenencia del músico con su tierra. Destacó que, como vecino de la Ciudad, el legado de Staiti trasciende cualquier escenario para convertirse definitivamente en identidad, cultura y pura emoción compartida por todos los mendocinos. Para cerrar su mensaje, Suarez acompañó a la familia y amigos en este durísimo momento, y lo despidió con unas palabras que resuenan en todo el país: "Gracias por tanto, Felipe. Que tu música siga marcando el camino".