Tras la dolorosa muerte de Felipe Staiti, la fuerte despedida de Ulpiano Suárez: "Crecimos con sus canciones"

Tras confirmarse la muerte del artista, distintas figuras comenzaron a expresarse en redes sociales. El intendente de Ciudad fue una de ellas.

La noche de este 13 de abril marcó un antes y un después para el rock nacional. A sus 64 años, Felipe Staiti, el histórico guitarrista y pilar fundamental de los Enanitos Verdes, falleció tras una dura batalla de salud, dejando a la provincia de Mendoza sumida en una profunda conmoción. El músico que supo hacer historia a la par de Marciano Cantero se despidió del plano terrenal pasadas las 20:30 horas, pero su inconfundible sonido ya es eterno.

El impacto de su partida sacudió de inmediato a todos los mendocinos, y las redes sociales se convirtieron en el espacio para rendirle homenaje. Uno de los mensajes más emotivos y con mayor repercusión llegó por parte del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien decidió volcar su dolor en una sentida publicación para despedir a uno de los vecinos más ilustres y queridos de la capital.

El posteo de Suárez ulpiano suarez con felipe staiti Ulpiano Suárez en Instagram. IG @ulpiano.suarez En su descargo, el jefe comunal expresó con profunda tristeza que Staiti logró hacer del rock una forma de sentir y un puente clave para unir generaciones enteras. Suarez fue contundente al asegurar que Felipe quedará para siempre grabado en la historia de la mítica banda y en el corazón de todos los que crecieron escuchando sus canciones:

"Su guitarra queda para siempre en la historia de los Enanitos Verdes y en el corazón de quienes crecimos con sus canciones. Porque hay melodías que no se apagan nunca, que siguen sonando, recordándonos que lo esencial permanece".