Qué ver en streaming: los 5 títulos más recomendados para disfrutar este fin de semana

El último fin de semana de mayo llega cargado de novedades para quienes buscan algo nuevo para ver en streaming . Las principales plataformas renovaron sus catálogos con estrenos que abarcan todos los géneros. Desde series de misterio y comedia dramática hasta documentales deportivos, historias de superhéroes y terror sobrenatural.

Netflix lidera la conversación con el regreso de Asesinato para principiantes y el lanzamiento del documental dedicado a Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que Prime Video apuesta por una nueva mirada al universo de Spider-Man con Spider-Noir. Por su parte, HBO Max suma una de las secuelas de terror más esperadas de los últimos años. Estas son las cinco recomendaciones para disfrutar durante el fin de semana.

Tras convertirse en uno de los grandes éxitos de Netflix en 2024, llega la segunda temporada de la serie que adapta las novelas juveniles de suspenso escritas por Holly Jackson. Protagonizada nuevamente por Emma Myers como Pip Fitz-Amobi, la producción británica se mete de lleno en un nuevo caso plagado de suspenso y misterio.

Asesinato para principiantes - Tráiler temporada 2

Tras el explosivo desenlace del caso de Andie Bell, Pip intenta mantenerse al margen de las investigaciones policiales para recomponer los daños colaterales en su vida y recuperar la normalidad. Sin embargo, la paz dura poco. En vísperas del juicio contra Max Hastings, Jamie (el hermano de su amigo Connor) desaparece misteriosamente. Ante la inacción de las autoridades, Pip se ve obligada a romper su promesa, reabrir su podcast y sumergirse en un nuevo y peligroso misterio para encontrarlo antes de que sea tarde.

Las cuatro estaciones | Netflix

las cuatro estaciones 2 Netflix

Creada, escrita y protagonizada por Tina Fey, esta serie lanzada en 2025 se inspira en la clásica película homónima de Alan Alda de 1981. La primera entrega de Las cuatro estaciones, estrenada en 2025, sigue a un grupo de parejas amigas que en cada estación del año realizan un viaje juntos. En una de sus escapadas, uno de los integrantes del grupo le comunica al resto que se ha separado de su esposa, y trae a su nueva novia al viaje.

Tras el impactante desenlace de la primera temporada, la dinámica del grupo cambia por completo tras la muerte de Nick. El eje de la historia abandona la comedia de enredos matrimoniales para enfocarse de lleno en el duelo colectivo, el miedo a la vejez y la soledad. Mientras Anne (Kerri Kenney-Silver), la exesposa de Nick, atraviesa una búsqueda tardía de identidad entre el resentimiento de la viudez, las parejas restantes de Kate y Jack, y Danny y Claude, intentan salvar sus propias relaciones de la rutina y la falta de comunicación durante sus habituales viajes trimestrales.

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo | Netflix

Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo Netflix

Esta semana Netflix estrenó el documental sobre Emiliano "Dibu" Martínez, dirigido por Gustavo Cova, producido por PEGSA, cuenta con un guion del escritor Hernán Casciari y fue ilustrado por el reconocido dibujante Liniers.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo | Tráiler oficial | Netflix

La película narra el viaje de "Emi" Martínez desde sus comienzos como un chico soñador en los barrios de Mar del Plata hasta convertirse en el icónico arquero campeón del mundo con la Selección Argentina. Mediante una narrativa basada en un cuento de Casciari, se presenta a un niño con el superpoder de detener el tiempo que dialoga con una pelota sobre sus desafíos futuros. La trama entrelaza este relato animado con material de archivo inédito, entrevistas íntimas a su entorno familiar, recuerdos de sus duros años de suplencia y desarraigo en Inglaterra, y testimonios de figuras clave como Lionel Messi y Lionel Scaloni.

Spider-Noir | Prime Video

SPIDER-NOIR Amazon Prime Video

La plataforma Prime Video acaba de estrenar una nueva serie derivada del universo Spider-Man pero con una impronta completamente original. La ficción está protagonizada por el ganador del Oscar Nicolas Cage como la versión alternativa del héroe arácnido en la Nueva York de la década del 30.

Ambientada durante la Gran Depresión, la historia sigue a Ben Reilly, un envejecido y desafortunado detective privado que lidia con una mala racha. Reilly, quien es una versión alternativa de Spider-Man, que se ve obligado a enfrentarse a sus antiguos demonios tras una tragedia personal. En un mundo plagado de gángsters, rascacielos oscuros y femme fatales, persigue a malhechores en los clubes nocturnos mientras lidia con el peso y la soledad de ser el único superhéroe de la ciudad.

Los 8 episodios ya están disponibles en Prime Video, y permite al usuario reproducir los episodios en blanco y negro o en color.

Teléfono negro 2 | HBO Max

black phone 2.jpg Universal Pictures

Esta película es la secuela directa de El teléfono negro, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke, junto a Mason Thames y Madeleine McGraw. Tras su exitoso paso por los cines, se encuentra disponible en HBO Max.

La historia se sitúa en 1982, cuatro años después de que Finney Blake lograra escapar de las garras de Albert Shaw. Mientras Finn intenta rehacer su vida arrastrando el trauma de su cautiverio, su hermana menor Gwen, comienza a ser acechada por el repicar del teléfono negro en sus sueños y por perturbadoras visiones de tres chicos desaparecidos en el campamento invernal de Alpine Lake. Decididos a terminar con la maldición, los hermanos viajan al campamento en medio de una tormenta de nieve, donde terminarán cayendo en la trampa de "El Raptor", quien ha regresado desde el más allá con una fuerza mística y sed de venganza.