Esta serie perfecta es la joya oculta del streaming y tenés que verla hoy

En los últimos años, las historias postapocalípticas encontraron una nueva forma de conectar con el público a través de interesantes propuestas en streaming . Ya no se trata solamente de sobrevivir entre ruinas, sino de construir mundos extraños, violentos y hasta absurdos, donde el humor convive con el desastre.

Ese es justamente el mayor acierto de Fallout, la serie estrenada en 2024 que se transformó en una de las producciones más comentadas de Prime Video . Con una mezcla muy particular de ciencia ficción, sátira social y aventura, la ficción encontró una identidad propia dentro de un género que muchas veces parece repetirse demasiado.

La serie Fallout es una adaptación libre de la famosa franquicia de videojuegos postapocalípticos. La historia se ambienta dos siglos después de que una guerra nuclear global destruyera la Tierra en 1977. Los sobrevivientes se dividen entre aquellos que lograron refugiarse en lujosos búnkeres subterráneos de alta tecnología, llamados Vaults, y los que quedaron en la superficie expuestos a la radiación, la mutación y la anarquía.

La trama arranca cuando un violento ataque al Refugio 33 obliga a Lucy MacLean, una joven optimista e ingenua, a abandonar su pacífica vida bajo tierra para adentrarse en el peligroso e implacable yermo de Los Ángeles devastado con el fin de rescatar a su padre secuestrado.

En la superficie, los caminos de Lucy se cruzan con otros dos personajes que muestran las distintas caras de la supervivencia extrema. Por un lado está Maximus, un joven e inseguro soldado de la Hermandad del Acero, una facción militarista que busca controlar la tecnología del viejo mundo. Por el otro está El Ghoul (The Ghoul), un cazarrecompensas mutante y cínico que ha sobrevivido desde antes de las bombas gracias a la radiación. Juntos se ven envueltos en una persecución frenética por un artefacto misterioso que posee el potencial de cambiar de forma definitiva el equilibrio de poder en el yermo, desvelando además los oscuros y corporativos secretos detrás del fin del mundo.

El show fue creado por Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet, bajo la producción ejecutiva de Lisa Joy y Jonathan Nolan, la misma dupla creadora de Person of Interest y Westworld. A diferencia de otras propuestas como The Last of Us o Halo, Fallout nunca intenta parecer una serie solemne o seria. Si bien hay escenas repletas de violencia, tensión política y momentos bastante oscuros, la ficción entiende que el ADN de los videojuegos siempre estuvo atravesado por el humor negro y la sátira del sueño americano.

Mirá el tráiler de la primera temporada de la serie

Fallout - Tráiler subtitulado Fallout - Tráiler subtitulado

Ese contraste funciona especialmente bien en su estética retrofuturista de los años 50, una música optimista y alegre y personajes moralmente ambiguos que sobreviven como pueden. La serie logra que el caos se sienta entretenido en lugar de deprimente.

El elenco está integrado por Ella Purnell, como la joven Lucy; Aaron Moten como Maximus, un joven idealista que pertenece a la facción militar de la Hermandad del Acero; y Walton Goggins como Cooper Howard / El Ghoul, una estrella de cine que se convirtió en un cínico cazarrecompensas mutante. Como parte del reparto secundario están Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Xelia Mendes-Jones, Sarita Choudhury y Leslie Uggams.

La crítica fue unánime al indicar que Fallout es una de las mejores series de Prime Video, así como una de las mejores adaptaciones de videojueegos de los últimos tiempos. La primera temporada debutó con un 93% en Rotten Tomatoes, mientras que la segunda entrega la superó con 98% de aceptación. Incluso en comunidades de fans hubo consenso sobre la fidelidad del universo y su capacidad para atraer gente nueva.

Con 2 temporadas de 8 episodios cada una, y una tercera en camino, Fallout es una serie única. Tiene acción, humor, personajes memorables y una construcción de mundo completamente original. Se encuentra completa en Prime Video.