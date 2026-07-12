La docuserie de Netflix de 4 episodios que se mete dentro de una secta y se ve de un tirón

La docuserie de Netflix sigue a una experta en sectas y a un cineasta que se infiltran para exponer a un autoproclamado profeta.

Las docuseries más efectivas no siempre necesitan muchos capítulos para atrapar. A veces alcanza con una historia real fuerte, un acceso inesperado al centro del conflicto y el tipo de tensión que hace difícil cortar en el momento justo. Ahí aparece Netflix, una producción que en solo cuatro episodios construye un relato inquietante alrededor de una infiltración dentro de una secta polígama.

El misterio de "Trust Me: The False Prophet" Desde ahí, la historia avanza como un true crime que no se apoya solamente en testimonios o reconstrucciones, sino en el riesgo mismo de acercarse a una estructura marcada por la manipulación y el control. La serie es "Trust Me: The False Prophet".

Con solo 4 episodios, la docuserie de Netflix se vuelve una opción ideal para una maratón corta en una tarde. Netflix Uno de los puntos más atractivos de Trust Me: The False Prophet está en su formato. Son apenas cuatro episodios, algo que la vuelve ideal para quienes buscan una docuserie breve para ver en una tarde o durante un fin de semana sin tener que comprometerse con una historia larguísima. Esa brevedad también ayuda a que el conflicto se instale rápido y a que el suspenso no se diluya.