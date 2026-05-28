Netflix: la función que pocos conocen que mejora las recomendaciones

¿Perdés tiempo buscando en Netflix? Te contamos cómo usar sus botones de calificación para mejorar las sugerencias.

Muchas veces las personas pierden tiempo buscando en el catálogo de Netflix porque no se deciden qué ver. Sin embargo, la plataforma de streaming tiene una herramienta simple para domar al algoritmo y lograr sugerencias que coincidan con los gustos.

Qué ver en Netflix La clave del éxito está en los botones de calificación: "Me gusta", "Me encanta" y "No es para mí". Aunque parezca un detalle menor, son el combustible que el sistema necesita para entender qué te apasiona y qué preferís pasar de largo.

ver netflix Netflix tiene recomendaciones según los gustos de cada uno. Netflix

Dejar que Netflix adivine qué quiere ver la audiencia por pura inercia no siempre funciona. Los especialistas en tecnología explican que la interacción directa cambia las reglas del juego:

Pulgar hacia arriba ("Me gusta"): Le avisa a la plataforma que el contenido cumplió con tus expectativas, lo que mantendrá ese estilo dentro de tu radar.

Doble pulgar hacia arriba ("Me encanta"): Es la señal de interés más fuerte. El algoritmo toma nota inmediatamente y empieza a priorizar en tu pantalla producciones similares, ya sea por directores, elenco o temática.

Pulgar hacia abajo ("No es para mí"): Es un filtro definitivo. Al marcarlo, la plataforma sepulta los títulos vinculados a ese género o estilo narrativo, limpiando tu interfaz de opciones irrelevantes. Más allá de los votos, la inteligencia artificial de Netflix también vigila en silencio otros comportamientos: el tiempo que la persona pasa frente a una producción, los horarios en los que se conectan, las búsquedas y los géneros que más repiten.