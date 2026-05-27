Netflix estrenó una serie de comedia coreana con 10 capítulos que promete desconectar de la rutina

Netflix estrenó El grandioso hostal del gran Jae-seok, una serie de comedia coreana que promete desconectar de la rutina. Con solo 10 episodios, la producción nos sumerge en un reality show liderado por el icónico presentador de televisión Yu Jae-seok.

La premisa gira en torno al presentar abriendo su propio campamento con reglas muy particulares. La regla es que “el invitado es rey, pero también lo es el anfitrión” y los participantes deben atender a los huéspedes, limpiar, cocinar y coordinar juegos y misiones para crear un ambiente divertido.

La serie que acaba de llegar a Ntflix y hace reír.

El show ha sido destacado por la gran química entre sus participantes. Además de Yu Jae-seok, se encuentran otras personalidades televisivas, actores y comediantes que aportan su pizca de humor a la historia.

Al tratarse de un estreno reciente, las primeras reacciones en plataformas y redes sociales son pocas aunque ampliamente positivas. Todas resaltan el componente del humor y aseguran que es imposible ver un episodio sin soltar una carcajada. Pero también destacan su formato al que calificaron como “refrescante”.

El grandioso hostal del gran Jae-seok 1 La serie cuenta con 10 episodios. Netflix

La primera temporada consta de 10 episodios. Los primeros 5 fueron publicados esta semana y están disponibles para ver en la plataforma de Netflix. Sin embargo, los próximos capítulos se lanzarán la próxima semana, completando la temporada.

La serie coreana se posiciona como la producción perfecta para maratonear, sobre todo cuando se estrenen todos sus capítulos.