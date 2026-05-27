Netflix: una comedia oscura llena de secretos con Blake Lively

La comedia de Netflix que mezcla crimen, sarcasmo y un final imposible de olvidar. Humor negro y misterio que todos recomiendan.

Nada es lo que parece en esta comedia. A Simple Favor, conocida como “Un pequeño favor”, volvió a ganar popularidad en Netflix gracias a su mezcla de humor negro, misterio y giros inesperados. Aunque se estrenó hace algunos años, es una buena recomendación.

La película sigue a Stephanie, una madre soltera que lleva una vida tranquila y rutinaria. Todo cambia cuando conoce a Emily, una mujer elegante, misteriosa y dueña de una personalidad arrolladora. Entre charlas, martinis y secretos, nace una amistad inesperada que termina dando un giro oscuro cuando Emily desaparece sin dejar rastros.

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