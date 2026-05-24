El destino de Brasil que todos quieren visitar por sus noches y playas increíbles

Este destino de Brasil ofrece contacto directo con la naturaleza. Hay paseos en kayak, recorridos por acantilados y excursiones para ver tortugas y delfines.

Tiene de todo. Pipa, uno de los rincones más famosos del nordeste de Brasil, se transformó en el lugar elegido por miles de turistas que buscan unos días de descanso cerca del mar. Playas enormes, calles llenas de música, buena gastronomía y naturaleza forman parte del encanto de este pequeño destino ubicado en el estado de Río Grande do Norte.

Pipa, el paraíso brasileño que mezcla playa, fiesta y naturaleza Pipa se encuentra a unos 85 kilómetros de Natal y desde hace años gana fama entre viajeros de Argentina, Chile y Europa. Lo que antes era un pueblo de pescadores hoy es uno de los puntos turísticos más buscados de Brasil por su ambiente relajado y por la variedad de actividades para hacer durante el día y la noche.

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Uno de los grandes atractivos del lugar son sus playas. Pipa tiene más de diez opciones diferentes, cada una con características distintas. Playa do Amor atrae por sus olas y su paisaje rodeado de acantilados. Bahía dos Golfinhos sorprende por la presencia de delfines que suelen aparecer muy cerca de la orilla. También hay sectores tranquilos para caminar, descansar o mirar el atardecer.

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