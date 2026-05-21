Plantas: el secreto de jardinería para tener una buganvilia llena de flores

La buganvilia necesita sol y pocos excesos. Aunque muchas personas riegan más o agregan fertilizantes todo el tiempo, esa rutina suele frenar la aparición de flores. Esta planta , famosa por sus tonos fucsia, violetas y naranjas, responde mejor a ciertos cuidados simples.

La buganvilia necesita varias horas de sol directo por día. Los especialistas en jardinería recomiendan ubicarla en balcones, patios o jardines donde reciba buena luz natural. Cuando queda en sombra o en interiores, la planta desarrolla hojas, pero casi no da flores. Ese es uno de los errores más comunes.

Otro punto importante es el riego. La buganvilia tolera mejor la tierra seca que el exceso de agua. Cuando el suelo permanece húmedo durante muchos días, las raíces se debilitan y la floración disminuye. Durante épocas cálidas, alcanza con regar cuando la tierra ya perdió humedad en la superficie.

La poda también influye mucho en el crecimiento. Cortar ramas secas o débiles ayuda a que la planta concentre energía en nuevos brotes. Muchos jardineros recomiendan hacer podas suaves después de la floración para estimular nuevas ramas con flores durante la temporada siguiente.

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En cuanto al fertilizante, los expertos aconsejan evitar productos con demasiado nitrógeno. Ese componente favorece hojas verdes y crecimiento rápido, pero reduce las flores. Para la buganvilia funcionan mejor fertilizantes con más fósforo y potasio, usados en cantidades moderadas durante primavera y verano.

Otro detalle importante tiene relación con el tamaño de la maceta. La buganvilia florece mejor cuando las raíces tienen menos espacio. Por eso, muchas plantas dejan de florecer después de un trasplante a macetas demasiado grandes. Ese cambio genera crecimiento de hojas y retrasa la aparición de color.