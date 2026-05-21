Las infusiones naturales para evitar resfríos y gripes en el invierno

Ni té verde ni café: estas son las infusiones más buscadas para evitar gripes y resfríos en invierno.

Esta lista de infusiones naturales te ayudarán a mejorar tu salud Foto: Freepik

Durante el otoño y el invierno, las infusiones calientes, jugos cítricos y mezclas caseras con jengibre, limón y miel funcionan muy bien para aliviar molestias y pasar la temporada con menos resfríos.

Infusiones calientes y vitamina C El té con jengibre y limón aparece entre las bebidas más elegidas. El motivo tiene relación con la vitamina C y el efecto reconfortante de las bebidas calientes durante los días de bajas temperaturas. También las infusiones con naranja, eucalipto y miel.

te de limón (2) Un té de limón y jengibre es un buen aliado. Canva

Otra bebida que volvió a ganar lugar es la llamada “leche dorada”, preparada con cúrcuma, pimienta negra y leche vegetal o común. Se toma durante el invierno por su sabor cálido y por el aporte de antioxidantes.

Las infusiones con rooibos, tomillo y eucalipto también ganaron popularidad. Varias tiendas especializadas destacan mezclas con ingredientes cítricos y vitamina C para acompañar la temporada de resfríos y gripe.