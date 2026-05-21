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Las infusiones naturales para evitar resfríos y gripes en el invierno

Ni té verde ni café: estas son las infusiones más buscadas para evitar gripes y resfríos en invierno.

Julián Martínez

Esta lista de infusiones naturales te ayudarán a mejorar tu salud Foto: Freepik

Esta lista de infusiones naturales te ayudarán a mejorar tu salud Foto: Freepik

Durante el otoño y el invierno, las infusiones calientes, jugos cítricos y mezclas caseras con jengibre, limón y miel funcionan muy bien para aliviar molestias y pasar la temporada con menos resfríos.

Infusiones calientes y vitamina C

El té con jengibre y limón aparece entre las bebidas más elegidas. El motivo tiene relación con la vitamina C y el efecto reconfortante de las bebidas calientes durante los días de bajas temperaturas. También las infusiones con naranja, eucalipto y miel.

te de limón (2)
Un té de limón y jengibre es un buen aliado.

Un té de limón y jengibre es un buen aliado.

Otra bebida que volvió a ganar lugar es la llamada “leche dorada”, preparada con cúrcuma, pimienta negra y leche vegetal o común. Se toma durante el invierno por su sabor cálido y por el aporte de antioxidantes.

Las infusiones con rooibos, tomillo y eucalipto también ganaron popularidad. Varias tiendas especializadas destacan mezclas con ingredientes cítricos y vitamina C para acompañar la temporada de resfríos y gripe.

Las plantas medicinales pueden ingerirse a través de infusiones. Foto: Pixabay - pixabay.com
Las plantas medicinales pueden ingerirse a través de infusiones. Foto: Pixabay - pixabay.com
Las plantas medicinales pueden ingerirse a través de infusiones. Foto: Pixabay - pixabay.com

Los especialistas recuerdan que ninguna bebida evita una gripe por sí sola. La hidratación, el descanso y una alimentación variada siguen entre los factores más importantes para cuidar el sistema inmune. Además, la vacuna antigripal continúa como una de las herramientas más recomendadas para grupos de riesgo.

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