Las plantas que sirven para ahuyentar cucarachas gracias a su fuerte aroma
Si las cucarachas son un problema, estas plantas aromáticas son tu solución natural para mantenerlas alejadas del hogar.
Las cucarachas pueden convertirse en un problema en cualquier momento del año y no solo generan rechazo por su presencia, sino también por las bacterias y enfermedades que pueden transportar. Por eso, muchas personas buscan alternativas naturales, como plantas, para mantenerlas alejadas sin recurrir constantemente a productos químicos.
Entre los métodos caseros más recomendados aparecen ciertas plantas aromáticas que, gracias a sus olores intensos, ayudan a espantar cucarachas y otros insectos. Además de funcionar como repelente natural, muchas de estas especies también sirven para cocinar, decorar y perfumar distintos ambientes de la casa.
Las plantas que ayudan a ahuyentar cucarachas
- Citronela y hierba de limón: liberan aceites cítricos que las cucarachas suelen asociar con zonas de peligro. Por eso, son de las plantas más utilizadas para mantener alejados insectos y plagas.
- Lavanda: aunque su aroma resulta agradable para las personas, las cucarachas suelen evitarlo. También ayuda a perfumar naturalmente los ambientes y puede colocarse en dormitorios, ventanas o rincones.
- Albahaca: además de ser una planta muy usada en la cocina, también funciona como repelente natural. Sus hojas secas pueden colocarse en espacios oscuros, detrás de muebles o cerca del tacho de basura.
- Laurel: el olor intenso de sus hojas resulta especialmente molesto para las cucarachas. Puede utilizarse fresco o seco en cajones, rincones, alacenas y otros sectores donde suelen esconderse.
Dónde colocar estas plantas en casa
Especialistas en jardinería y limpieza del hogar recomiendan ubicar estas plantas cerca de puertas, ventanas y entradas de aire para potenciar su efecto repelente. También se pueden usar hojas secas o preparaciones caseras en lugares estratégicos donde suelen aparecer cucarachas.
Por ejemplo, muchas personas colocan hojas de laurel o albahaca debajo del tacho de basura, detrás de electrodomésticos o en rincones oscuros de la cocina.