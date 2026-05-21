Las plantas que sirven para ahuyentar cucarachas gracias a su fuerte aroma

Si las cucarachas son un problema, estas plantas aromáticas son tu solución natural para mantenerlas alejadas del hogar.

Las plantas aromáticas pueden ayudar a mantener alejadas a las cucarachas del hogar. Foto: Shutterstock

Las cucarachas pueden convertirse en un problema en cualquier momento del año y no solo generan rechazo por su presencia, sino también por las bacterias y enfermedades que pueden transportar. Por eso, muchas personas buscan alternativas naturales, como plantas, para mantenerlas alejadas sin recurrir constantemente a productos químicos.

Entre los métodos caseros más recomendados aparecen ciertas plantas aromáticas que, gracias a sus olores intensos, ayudan a espantar cucarachas y otros insectos. Además de funcionar como repelente natural, muchas de estas especies también sirven para cocinar, decorar y perfumar distintos ambientes de la casa.

Las plantas que ayudan a ahuyentar cucarachas Citronela y hierba de limón: liberan aceites cítricos que las cucarachas suelen asociar con zonas de peligro. Por eso, son de las plantas más utilizadas para mantener alejados insectos y plagas.

Lavanda: aunque su aroma resulta agradable para las personas, las cucarachas suelen evitarlo. También ayuda a perfumar naturalmente los ambientes y puede colocarse en dormitorios, ventanas o rincones.

Albahaca: además de ser una planta muy usada en la cocina, también funciona como repelente natural. Sus hojas secas pueden colocarse en espacios oscuros, detrás de muebles o cerca del tacho de basura.

Laurel: el olor intenso de sus hojas resulta especialmente molesto para las cucarachas. Puede utilizarse fresco o seco en cajones, rincones, alacenas y otros sectores donde suelen esconderse. En esta nota te contamos cuáles son las plantas que ahuyentan a las cucarachas Foto: Shutterstock Las cucarachas suelen evitar aromas intensos como la lavanda o el limón. Foto: Shutterstock

Dónde colocar estas plantas en casa Especialistas en jardinería y limpieza del hogar recomiendan ubicar estas plantas cerca de puertas, ventanas y entradas de aire para potenciar su efecto repelente. También se pueden usar hojas secas o preparaciones caseras en lugares estratégicos donde suelen aparecer cucarachas.