Tres plantas ideales para espacios con poca luz natural

Tres especies de plantas se adaptan a la falta de luz natural y son perfectas para embellecer tu hogar, sin importar su luminosidad.

No siempre es necesario un ambiente iluminado con luz natural para tener plantas dentro de casa. Todo depende de las especies que elijamos para la decoración del hogar. Algunas no necesitan demasiados cuidados y pueden adaptarse perfectamente a espacios interiores con poca iluminación.

Muchas de estas plantas son elegidas para departamentos, oficinas o rincones de la casa donde el sol no llega de forma directa. Además de aportar un toque decorativo, ayudan a crear ambientes más naturales y frescos sin exigir demasiado mantenimiento.

Tres plantas para tener dentro de casa que no necesitan luz natural Potus: es una planta que puede crecer tanto en agua como en maceta y no necesita demasiada luz natural, aunque algo de claridad favorece su desarrollo. Sus hojas verdes colgantes la convierten en una de las especies más utilizadas para decorar interiores.





Zamioculca: ideal para ambientes oscuros. Sus hojas brillantes almacenan agua, lo que le permite soportar mejor la falta de riego y adaptarse a distintos espacios. Además, crece lentamente y requiere muy poco mantenimiento para mantenerse saludable.





Sansevieria: también conocida como “lengua de suegra”, es famosa por su resistencia. Puede sobrevivir en ambientes con muy poca luz y tolera períodos largos sin riego, por lo que resulta perfecta para personas que no tienen mucha experiencia en jardinería. Helechos Cómo cuidarlos Foto: Pexels También hay plantas de exterior que se adaptan a espacios con poca luz natural. Foto: Pexels