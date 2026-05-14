Las plantas ideales para lugares con poca luz natural: son resistentes y prosperan en la penumbra

Muchas veces los rincones más sombríos del jardín son considerados áreas perdidas. Sin embargo, la naturaleza ofrece una variedad de plantas diseñadas para prosperar en la penumbra, capaces de aportar frescura y sofisticación donde otras especies difícilmente logran una supervivencia.

En esas zonas donde el sol no llega con intensidad, el sustrato tiende a retener mejor la humedad, generando un microclima particular. Muchas plantas típicas de sotobosque se han adaptado a estas condiciones de baja luminosidad desarrollando hojas anchas y de tonos más oscuros para optimizar la captación de luz ambiental.

Al momento de seleccionar plantas para áreas sombrías, es importante enfocarse en la textura y la tonalidad del follaje . En estos sectores, la floración suele ser menos frecuente, por lo que el juego entre los distintos verdes adquiere un rol preponderante.

El helecho es una de las plantas que sobrevive bien en la sombra. Fuente: Shutterstock.

Se calcula que en el mundo hay nueve mil 500 especies de helechos Foto: Shutterstock

Si el objetivo es revitalizar espacios olvidados, hay tres plantas resistentes y con un alto valor decorativo para zonas con poca iluminación. Por un lado, están los helechos considerados los reyes de la sombra, son plantas que adoran la humedad y la luz filtrada. Sus delicadas frondas despliegan texturas únicas que aportan elegancia.

La segunda opción son las hostas, plantas reconocidas por sus grandes hojas acorazonadas que presentan una variada gama de tonalidades.

La tercera alternativa es la hiedra, una trepadora versátil que se adapta fácilmente a condiciones de luz muy limitadas. Puede usarse para cubrir paredes o dejarla colgar de macetas.

El cultivo en sombra demanda una atención especial en el riego. Al reducirse la evaporación por la falta de sol directo, el exceso de agua representa un riesgo silencioso que puede llevar a la pudrición de las raíces.