Adiós a la tierra: las plantas que crecen en agua y decoran cualquier ambiente

Tener plantas en casa no siempre implica comprar tierra, macetas y herramientas de jardinería. Algunas especies se adaptan muy bien a recipientes con agua y permiten sumar verde a la cocina, el living o el escritorio sin grandes cuidados. Entre las más simples aparecen el potus y el bambú de la suerte.

Estas plantas ganaron popularidad porque combinan dos ventajas difíciles de ignorar: son decorativas y requieren poco mantenimiento. Además, funcionan bien en interiores con luz natural indirecta, lejos del sol fuerte. El secreto está en elegir un frasco limpio, renovar el agua con frecuencia y ubicar la planta en un ambiente luminoso, pero protegido.

El potus, también conocido como pothos, es una de las plantas de interior más elegidas por principiantes. Sus hojas verdes, a veces manchadas de amarillo o blanco, caen con forma de enredadera y quedan muy bien en frascos, botellas de vidrio o recipientes altos. Para reproducirlo, alcanza con cortar un tallo que tenga nudos y colocarlo en agua.

Según la Universidad de Wisconsin-Madison, el potus se propaga con facilidad por esquejes y sus tallos pueden enraizar en agua en unas tres o cuatro semanas. Para que crezca mejor, conviene dejar los nudos sumergidos y mantener las hojas fuera del agua. También ayuda ubicarlo en un espacio con luz filtrada, ya que el sol directo puede dañar las hojas.

Bambú de la suerte, una opción vistosa y resistente

El bambú de la suerte es otra alternativa ideal para quienes buscan una planta simple, vertical y elegante. Aunque su nombre puede confundir, no se trata de un bambú verdadero, sino de una Dracaena sanderiana. Su aspecto de cañas verdes permite usarlo en floreros transparentes, con piedras en el fondo para sostener los tallos y darle peso al recipiente.

La ficha de NC State Extension indica que esta especie puede cultivarse en agua libre de cloro, con cambio semanal y luz brillante pero indirecta. También recomienda sumar piedras en la base para que las raíces tengan soporte y el recipiente no se vuelque. Es una planta resistente, aunque puede sufrir si recibe demasiado sol, si el agua está sucia o si queda expuesta a ambientes muy fríos.

Cuidados básicos para que duren más

Aunque no usen tierra, estas plantas también necesitan una rutina mínima. Lo más importante es cambiar el agua cada siete días o cuando se vea turbia. En el caso del bambú de la suerte, es mejor usar agua filtrada, reposada o sin cloro. En el potus, el recipiente debe mantenerse limpio para evitar malos olores y acumulación de algas.

También conviene revisar las raíces y retirar hojas amarillas o partes blandas. Si el crecimiento se detiene, puede faltar luz o nutrientes. En ese caso, se puede sumar una dosis muy diluida de fertilizante líquido apto para plantas de interior, siempre en poca cantidad. Con esos cuidados, tanto el potus como el bambú de la suerte pueden convertirse en una solución práctica para decorar la casa sin maceta, sin tierra y sin complicaciones.