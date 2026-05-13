Las plantas que combaten la humedad en casa y ayudan a frenar el moho

La humedad invade todo. Paredes manchadas, olor fuerte y rincones mojados forman parte de un problema común en miles de hogares. Lo que muchos no saben es que algunas plantas ayudan a absorber parte de la humedad del aire y mejoran el ambiente interior en casa .

Una de las más elegidas es el helecho de Boston. Esta planta ama los ambientes húmedos y funciona muy bien en baño s, cocinas y habitaciones cerradas. Sus hojas largas también aportan sensación de frescura y ayudan a renovar el aire.

El helecho es la planta que encabeza este top 5 Foto: Shutterstock

El helecho es la planta que encabeza este top 5 Foto: Shutterstock

Otra favorita es el lirio de paz. Además de ser fácil de cuidar, ayuda a filtrar partículas del ambiente y aporta humedad equilibrada en interiores. Muchas personas lo usan en departamentos pequeños por su tamaño compacto y aspecto elegante.

El lirio de la paz es una alternativa que decora con sus flores blancas durante todo el año Foto: SHUTTERSTOCK El lirio de la paz es una alternativa Foto: SHUTTERSTOCK

La sansevieria, conocida como lengua de suegra, ganó fama por su resistencia. Tolera cambios de temperatura, necesita poco riego y ayuda a mejorar la calidad del aire. Por eso aparece entre las plantas más recomendadas para dormitorios y salas.

Cultiva sanseviera en tu jardín y dale un gran toque de estilo. Foto: Archivo Cultiva sanseviera en tu jardín y dale un gran toque de estilo. Foto: Archivo

La palma de bambú también se destaca en interiores. Sus hojas absorben parte de la humedad ambiental y generan una sensación más fresca dentro del hogar. En tanto, la hiedra inglesa suele colocarse en rincones húmedos y cerca de ventanas.

Qué hacer para evitar humedad y moho en casa

Aunque estas plantas ayudan, no solucionan el problema por sí solas. La ventilación sigue siendo fundamental para evitar la aparición de moho en paredes, techos y muebles.