Las plantas que combaten la humedad en casa y ayudan a frenar el moho
Las plantas que ayudan a eliminar la humedad y el moho dentro de casa. Adiós olor a humedad: las plantas que mejoran el aire en interiores.
La humedad invade todo. Paredes manchadas, olor fuerte y rincones mojados forman parte de un problema común en miles de hogares. Lo que muchos no saben es que algunas plantas ayudan a absorber parte de la humedad del aire y mejoran el ambiente interior en casa.
Las plantas que ayudan contra el moho y la humedad
Una de las más elegidas es el helecho de Boston. Esta planta ama los ambientes húmedos y funciona muy bien en baños, cocinas y habitaciones cerradas. Sus hojas largas también aportan sensación de frescura y ayudan a renovar el aire.
Otra favorita es el lirio de paz. Además de ser fácil de cuidar, ayuda a filtrar partículas del ambiente y aporta humedad equilibrada en interiores. Muchas personas lo usan en departamentos pequeños por su tamaño compacto y aspecto elegante.
La sansevieria, conocida como lengua de suegra, ganó fama por su resistencia. Tolera cambios de temperatura, necesita poco riego y ayuda a mejorar la calidad del aire. Por eso aparece entre las plantas más recomendadas para dormitorios y salas.
La palma de bambú también se destaca en interiores. Sus hojas absorben parte de la humedad ambiental y generan una sensación más fresca dentro del hogar. En tanto, la hiedra inglesa suele colocarse en rincones húmedos y cerca de ventanas.
Qué hacer para evitar humedad y moho en casa
Aunque estas plantas ayudan, no solucionan el problema por sí solas. La ventilación sigue siendo fundamental para evitar la aparición de moho en paredes, techos y muebles.