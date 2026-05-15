Estas 5 plantas se multiplican solas y transforman el jardín sin esfuerzo

Mantener un jardín vibrante y colorido no es sinónimo de estar todo el día cuidando de las plantas ; algunas de ellas pueden reproducirse por sí solas y expandirse rápidamente, lo que las convierte en una opción ideal para sumar color sin esfuerzo. Conoce estas 5 especies que se autosiembran y transforman tu espacio verde sin intervención.

La caléndula, conocida por sus flores amarillas y naranjas, no necesita muchos cuidados y está dentro de las plantas que se reproducen sin esfuerzo. Cuando las flores de la planta se secan aparecen pequeñas semillas que germinan fácilmente. Esta planta se autosiembra y permite que reaparezcan año tras año en el mismo lugar.

La margarita también es una de las plantas más clásicas y fáciles de mantener en el jardín. Se propaga con gran facilidad, ya sea por semillas o por división de matas, y se adapta bien a distintos tipos de suelo y condiciones climáticas.

Lavanda: aroma y reproducción natural en el jardín

La lavanda es una planta muy valorada por su aroma y su capacidad de reproducirse con facilidad. Puede multiplicarse a partir de esquejes, que se obtienen cortando tallos sanos y plantándolos en tierra bien drenada, donde en pocas semanas desarrollan raíces. Pero también, se puede reproducir de forma natural mediante semillas, aunque es un proceso lento, estas caen al suelo y luego germinan al llegar la primavera.

Verbena: crece rápido y llena de color los canteros

De la misma manera, la verbena forma parte de este grupo de plantas. Ideal para cubrir canteros, esta planta se puede reproducir sola con gran facilidad mediante la dispersión de sus semillas. Cuando las flores se marchitan, se producen las semillas y luego germinan, permitiendo que la planta colonice nuevas áreas sin que un jardinero intervenga.

verbena Estas plantas se reproducen solas y requieren poco mantenimiento. Shutterstock

Alegría del hogar: la opción perfecta para espacios con sombra

Por otro lado, la alegría del hogar es una alternativa muy valorada por su capacidad de florecer en sombra y reproducirse sin complicaciones. Su crecimiento rápido la convierte en una de las favoritas para quienes buscan resultados visibles en poco tiempo. La planta produce semillas que, al caer al suelo, germinan solas, especialmente si se plantan en semilleros durante la primavera.