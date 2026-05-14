Cómo cultivar lavanda en maceta para llenar el jardín de perfume natural

La lavanda es una de las plantas que todas las personas amantes de la jardinería quieren tener. Es la elegida para el jardín o balcón gracias a su aroma intenso y su aspecto ornamental que decora cada lugar donde se encuentre . Mayo aparece como un mes ideal para cultivarla y a continuación te contamos cómo.

Algo importante a tener en cuenta con la lavanda es que la podemos tener en maceta ya que se adapta muy bien a recipientes mientras reciba algunos cuidados básicos relacionados con la luz, el drenaje y el riego.

Lo importante a tener en cuenta al momento de plantar una lavanda en maceta es asegurarnos de que tenga un buen drenaje. El exceso de humedad en las raíces puede ser letal para esta planta. Se recomienda usar recipientes medianos o grandes con agujeros en la base. Además, se puede agregar piedras o grava antes de colocar el sustrato.

En cuanto a la luz y el agua, lo importante es que la lavanda crezca con varios horas diarias de luz al día, esto la ayuda a mantenerse fuerte y desarrollar su aroma característico. El riego debe ser moderado, en mayo y lo meses fríos se debe evitar el exceso de agua.

Por qué la lavanda atrae polinizadores y cuál es su importancia para el jardín

La lavanda se convirtió en una de las plantas favoritas porque combina tres características muy valoradas: belleza ornamental, aroma intenso y fácil mantenimiento. Además, al crecer perfectamente en maceta, puede adaptarse a espacios pequeños con buena luz natural, lo que la vuelve ideal para departamentos, terrazas y hogares urbanos.

Otro de los grandes beneficios de la lavanda es que atrae polinizadores como abejas y mariposas gracias al perfume y color de sus flores. Estos insectos cumplen una función esencial en el ecosistema, ya que transportan el polen entre distintas plantas y favorecen la reproducción de flores, frutas y cultivos. Por eso, incorporar lavanda al jardín no solo aporta belleza, sino que también ayuda a promover la biodiversidad y el equilibrio ambiental.