WhatsApp prepara una nueva función para dar la bienvenida en chats grupales

WhatsApp continúa trabajando en nuevas herramientas para mejorar la experiencia en los grupos y ahora prueba una función que permitirá enviar mensajes de bienvenida automáticos a los nuevos integrantes. La novedad fue detectada por WABetaInfo en la versión beta 2.26.19.2 para Android.

La nueva herramienta permitirá que los administradores configuren un mensaje de saludo que aparecerá automáticamente cada vez que una persona ingrese por primera vez a un grupo. El objetivo es ayudar a los nuevos miembros a entender rápidamente de qué trata el chat, conocer sus reglas y sentirse integrados desde el comienzo.

Según explicó WABetaInfo, la función estará dentro de los permisos de administración del grupo y deberá activarse manualmente. Es decir, no vendrá habilitada por defecto. Una vez configurada, el grupo tendrá un único mensaje de bienvenida compartido entre todos los administradores.

WhatsApp busca así evitar que varios administradores envíen saludos diferentes y mantener una presentación uniforme para cada nuevo integrante. Además, el mensaje podrá utilizarse para invitar a los usuarios a presentarse o explicar las normas básicas del grupo.

La otra función que WhatsApp ya prueba para grupos

Esta nueva herramienta llega después de que WhatsApp comenzara a desarrollar otra función pensada para facilitar la incorporación de nuevos miembros: el historial de mensajes compartidos. Con esta opción, los usuarios pueden acceder a parte de las conversaciones recientes del grupo para ponerse al día rápidamente.

La plataforma permite compartir entre 25 y 100 mensajes enviados en los últimos 14 días y los destaca con un color diferente para que puedan identificarse fácilmente.

Por el momento, los mensajes automáticos de bienvenida se encuentran en desarrollo y todavía no tienen fecha oficial de lanzamiento. Sin embargo, se espera que la función llegue en futuras actualizaciones beta antes de expandirse al resto de los usuarios.