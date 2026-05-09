Así será Liquid Glass, el rediseño de WhatsApp inspirado en transparencias

WhatsApp se prepara para un rediseño total con Liquid Glass, una interfaz inspirada en el diseño de transparencias que cambiará la experiencia visual.

WhatsApp busca una coherencia visual en toda la aplicación, desde las barras de navegación hasta los mensajes.

WhatsApp no se detiene en su búsqueda por modernizar la experiencia del usuario. Tras años de mantener una interfaz más bien sólida y opaca, la plataforma propiedad de Meta está trabajando en un nuevo lenguaje visual denominado Liquid Glass (cristal líquido).

Según reveló el sitio especializado WABetaInfo, este cambio no es solo un retoque estético, sino una reingeniería completa de cómo interactuamos con la aplicación. El objetivo es que los elementos de la interfaz dejen de ser bloques de color cerrados para integrarse dinámicamente con el fondo de tus chats.

¿Qué cambia con Liquid Glass? La actualización introduce efectos de transparencia avanzada que permiten que las barras de navegación, los menús y las reacciones se sientan como capas de cristal sobre el fondo de pantalla. Los puntos clave de la nueva interfaz:

Bandeja de reacciones translúcida: al mantener presionado un mensaje para reaccionar, la pequeña barra de emojis ya no será un recuadro sólido. Ahora tendrá un efecto de "vidrio" que refracta el color del fondo de tu chat.

Menús contextuales integrados: el menú que aparece para copiar, reenviar o eliminar mensajes también adoptará este diseño translúcido en capas, eliminando la sensación de "cajones" separados en la pantalla.

Barras de navegación y chat: la barra superior (donde ves el nombre del contacto) y la barra inferior de escritura se volverán transparentes, integrándose visualmente con el contenido de la conversación.

Efectos dinámicos: el material "Liquid Glass" está diseñado para reflejar y refractar lo que hay detrás, lo que significa que la aplicación se verá distinta dependiendo del fondo de pantalla que elijas. WhatsApp 1 Liquid Glass es el proyecto más ambicioso de WhatsApp para renovar su interfaz este 2026. Foto: Archivo

¿Cuándo llegará a nuestros teléfonos? Por el momento, esta función se encuentra en etapa de desarrollo dentro de las versiones beta de iOS (26.18.10.70). Esto significa que WhatsApp está puliendo los detalles para que el efecto visual no afecte la legibilidad de los mensajes.