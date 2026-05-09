Por qué las puntas de las plantas se ponen marrones y cómo evitarlo

Las puntas marrones en las hojas de plantas son uno de los problemas más comunes en jardinería y suelen aparecer por errores de riego, exceso de sol, falta de humedad o acumulación de sales y minerales en el sustrato.

Aunque muchas veces parece una señal grave, en la mayoría de los casos puede solucionarse con algunos cambios simples en el cuidado diario .

Las causas más frecuentes

Uno de los motivos más habituales es el riego incorrecto. Tanto el exceso como la falta de agua pueden provocar que las hojas empiecen a secarse en las puntas.

También influye el ambiente demasiado seco, algo frecuente en interiores con calefacción o aire acondicionado. Algunas plantas tropicales necesitan mayor humedad ambiental y reaccionan rápidamente cuando el aire está seco.

Otra causa común es el exceso de fertilizante o el uso de agua con demasiados minerales, ya que las sales se acumulan en la tierra y terminan afectando las hojas.

Adiós a las hojas amarillas o marrones Foto: Shutterstock Las puntas marrones en las plantas suelen aparecer por problemas de riego o falta de humedad. Foto: Shutterstock

Cómo evitar que las hojas se pongan marrones

Para prevenir este problema, los especialistas recomiendan:

Regar solo cuando la tierra lo necesite.

Evitar el agua en exceso dentro de la maceta.

Mantener buena humedad ambiental.

Limpiar las hojas de polvo regularmente.

No abusar de fertilizantes.

Revisar si la planta recibe demasiadas horas de sol directo.

Qué hacer si la planta ya tiene las puntas secas

Si bien las hojas secas son irrecuperables, podés devolverle el aspecto saludable a tu planta podando con cuidado las partes dañadas. Sin embargo, esto es temporal si no atacamos el origen del problema. Detectar la causa, ya sea un ambiente demasiado seco o un sustrato agotado, es el único camino para frenar el avance del daño y asegurar que la naturaleza siga su curso con vitalidad.