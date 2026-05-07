Los errores más comunes que están matando tus suculentas sin que lo notes

Las suculentas tienen fama de ser plantas resistentes y fáciles de cuidar. Sin embargo, muchas personas descubren que no duran tanto como esperaban. La razón no suele ser el sol ni la falta de agua, sino errores básicos de cuidado que se repiten, sobre todo en principiantes.

El primero y más común es el exceso de riego. A diferencia de otras plantas, las suculentas almacenan agua en sus hojas y tallos, por lo que no necesitan hidratación constante. Regarlas seguido o mantener la tierra húmeda puede provocar la pudrición de las raíces y terminar matándolas en pocos días.

Otro error frecuente es usar un sustrato inadecuado. Muchas personas plantan suculentas en tierra común, que retiene demasiada humedad. Estas plantas necesitan un suelo liviano y con buen drenaje, para que el agua no quede acumulada en las raíces. Cuando eso no ocurre, aparecen hongos y enfermedades.

También influye la luz. Aunque necesitan ambientes luminosos, el sol directo fuerte, especialmente al mediodía, puede quemar sus hojas. Lo ideal es ubicarlas en un lugar con buena iluminación, pero con cierta protección en las horas más intensas del día.

Un cuarto error habitual es elegir mal la maceta. Los recipientes sin drenaje o de materiales poco porosos favorecen la acumulación de agua. En cambio, las macetas de barro o con agujeros permiten que el sustrato respire mejor y reducen el riesgo de exceso de humedad.

Además, hay prácticas que parecen inofensivas pero pueden dañarlas. Por ejemplo, limpiar las hojas de forma incorrecta o frotarlas puede eliminar su capa protectora natural. Esa película ayuda a conservar la humedad y a proteger la planta del sol, por lo que dañarla las vuelve más vulnerables.

Las suculentas no son difíciles de cuidar, pero sí requieren entender sus necesidades reales. Evitar el exceso de agua, elegir un buen sustrato, controlar la luz y usar macetas adecuadas puede marcar la diferencia entre una planta sana y una que no sobrevive.