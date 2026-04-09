No son iguales: conoce la diferencia entre enredaderas y plantas trepadoras

Aunque parezcan lo mismo, las enredaderas y las plantas trepadoras crecen distinto. Conocer sus diferencias te ayuda a cuidar y decorar mejor tu jardín.

Las plantas que se usan para cubrir paredes, pérgolas o rejas pueden transformar por completo un jardín. Sin embargo, muchas veces se confunden dos términos que no significan lo mismo: enredaderas y trepadoras. Aunque suelen usarse como sinónimos, hay una diferencia clara que influye en cómo crecen y en el cuidado que necesitan.

La principal diferencia está en la forma en que se sostienen. Las plantas trepadoras tienen la capacidad de adherirse por sí solas a distintas superficies. Para hacerlo, utilizan mecanismos naturales como raíces aéreas, zarcillos o pequeñas estructuras que les permiten fijarse y crecer sin ayuda externa.

En cambio, las enredaderas necesitan una guía para comenzar a desarrollarse. Sus tallos suelen ser largos y flexibles, pero no pueden sujetarse por sí mismos. Por eso, es necesario ayudarlas con soportes como alambres, rejas o estructuras, al menos en una primera etapa. Luego, continúan creciendo y se van enroscando de manera natural.

JARDÍN, PLANTA, HIEDRA, ENREDADERA Plantas: conoce la diferencia entre enredadera y trepadora SHUTTERSTOCK Esta diferencia en el modo de crecimiento no es un detalle menor. Define el tipo de mantenimiento que cada planta requiere. Las trepadoras suelen ser más prácticas si se busca cubrir una pared rápidamente sin demasiada intervención, mientras que las enredaderas requieren más guía y control para que crezcan en la dirección deseada.

Parecen lo mismo, pero no son iguales: la diferencia entre enredaderas y plantas trepadoras También cambia el uso que se les da en el jardín. Las trepadoras son ideales para superficies verticales, como muros o cercos, ya que pueden adherirse con facilidad. Las enredaderas, en cambio, además de decorar estructuras, también pueden utilizarse para cubrir suelos o crear efectos más controlados en espacios verdes.