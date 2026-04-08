El truco casero para reutilizar una manguera rota y ahorrar dinero

Una manguera rota suele terminar tirada en un rincón del patio o directamente en la basura. Sin embargo, ese objeto todavía puede tener una segunda vida. Su material es resistente, flexible y soporta la humedad, lo que lo convierte en una opción ideal para reutilizar en casa con ideas simples.

Lo más interesante es que no hace falta tener experiencia ni herramientas complejas. Con pocos materiales y algo de creatividad, es posible transformarla en algo útil o decorativo. La clave está en dejar de verla como un residuo y empezar a pensarla como un recurso que todavía puede aprovecharse. Aquí te enseñamos trucos caseros para volver a usarla.

Una de las opciones más prácticas es convertirla en una alfombra para exteriores. Este tipo de material resiste muy bien el agua, el polvo y el uso constante, por lo que funciona perfecto en patios, balcones o entradas. Además, es fácil de limpiar y dura mucho más que otros textiles.

manguera Manguera istockphoto Para hacerla, primero hay que quitar los conectores metálicos y comenzar a enrollar la manguera sobre sí misma, formando una base firme. Cada vuelta se sujeta con precintos o pegamento para que no se desarme. Si se quiere una alfombra más grande, se pueden unir varios tramos utilizando un pequeño tubo o pieza que encaje en los extremos.

¡No tires la manguera rota! Así puedes reutilizarla Otro truco casero es usar la manguera como elemento decorativo. Puede transformarse en un mural con relieve que le dé un toque original a cualquier ambiente. Este tipo de propuesta no solo recicla materiales, sino que también aporta textura y volumen a las paredes.