La historia real detrás de El diablo viste a la moda

Te contamos la historia real que inspiró a El diablo viste a la moda, un fenómeno global del cine y la moda.

La historia detrás de El diablo viste a la moda tiene un origen real, aunque con muchos elementos de ficción. Todo comenzó con la escritora Lauren Weisberger, quien trabajó como asistente en la revista Vogue. Esa experiencia fue clave para construir el mundo que luego aparecería en su novela.

A fines de los años 90, Weisberger consiguió su primer empleo importante como asistente de la editora Anna Wintour. Tenía poco más de 20 años y recién se había graduado. El trabajo era exigente, con jornadas intensas y una gran presión constante dentro de una de las revistas de moda más influyentes.

Según contó la propia autora, el ritmo era tan acelerado que cada minuto se sentía como una urgencia. Debía estar disponible todo el tiempo y cumplir múltiples tareas al mismo tiempo. Incluso relató que los asistentes funcionaban como una extensión de la editora, ya que ella no usaba computadora.

El diablo viste a la moda. Lauren Weisberger, autora de El diablo viste a la moda. Instagram Lauren Weisberger El diablo viste a la moda nació de la experiencia de Laureen Weisberger Con el tiempo, esa experiencia se volvió material para escribir. Weisberger comenzó a tomar clases de escritura y decidió transformar lo vivido en una novela. Así nació El diablo viste de Prada, un libro que mezcla historia real con una mirada ficcional y satírica sobre el mundo de la moda.

La historia sigue a una joven periodista que consigue un trabajo muy codiciado como asistente de una poderosa editora. A medida que avanza, enfrenta exigencias extremas y dilemas personales. El relato muestra el lado más competitivo de la industria y los sacrificios que muchas personas hacen para avanzar en sus carreras.