Netflix sorprende con un thriller psicológico de cuatro episodios inspirado en una perturbadora novela

El 4 de mayo Netflix estrenará una miniserie que promete impactar a la audiencia entera: Lord of the flies (El señor de las moscas). Tiene cuatro episodios y está inspirada en la perturbadora novela de William Golding (1954).

“Cuando los jóvenes cadetes militares se quedan abandonados en una isla sin adultos, crean una nueva sociedad. Pero surgen dos líderes, lo que provoca una lucha de poder”, señala la sinopsis de la plataforma de streaming .

La adaptación de esta serie quedó en manos de Jack Thorne, reconocido por Adolescencia, que propone un descenso visceral hacia la pérdida de la inocencia.

En el trailer se puede ver el tono de la historia con un inicio frenético: un accidente de avión deja a un grupo de estudiantes a la deriva en una isla desierta. Rápidamente estallará la tensión cuando ante la pregunta de si todos han sobrevivido, el personaje de Piggy sentencia la incertidumbre: "Estábamos. Y ahora intentamos averiguar exactamente dónde estamos".

La trama de la serie se centra en el frágil orden establecido por Ralph, quien tiene el apoyo intelectual de Piggy. Sin embargo, la civilización se desmorona cuando Jack desafía el liderazgo, arrastrando a los niños hacia un espiral de salvajismo y violencia.

En total, la producción de la serie contó con más de 30 niños para dar vida a los "biguns" y "littluns", logrando una atmósfera de realismo inquietante.

Lox Pratt, el joven de 14 años que encarna al antagonista, declaró a The Hollywood Reporter que buscó influencias complejas para retratar la transformación de Jack de estudiante a líder tribal.

Por último, uno de los puntos más fuertes de esta versión es su banda sonora. La música está firmada por una tríada de gigantes: el ganador del Oscar Hans Zimmer, junto a Kara Talve y el reconocido Cristóbal Tapia de Veer (famoso por su hipnótico trabajo en The White Lotus).