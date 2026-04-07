Ni gimnasio ni caminata: el ejercicio clave después de los 60 para evitar caídas y mantener la movilidad

Hay un ejercicio que es ideal para las personas de esta edad. Se trata del yoga, una práctica que promueve el equilibrio y reduce el estrés.

A partir de los 60 años el ejercicio se vuelve una herramienta de supervivencia para la autonomía. En este caso se aconseja realizar yoga, una disciplina que combina lo físico con lo mental y está entre las opciones más seguras.

El ejercicio después de los 60 El yoga es una alternativa que ayuda a combatir la pérdida de masa muscular y la rigidez articular. Más allá de que es relajante, la práctica es una inversión en independencia. Las acciones cotidianas como subir una escalera, caminar con seguridad o agacharse dependen de la estabilidad corporal. Cuando el cuerpo gana equilibrio, el riesgo de caerse disminuye.

A diferencia de los entrenamientos del gimnasio, el yoga trata al cuerpo como un sistema integrado ofreciendo beneficios como la prevención de lesiones porque fortalece los músculos de soporte sin impacto en las articulaciones. Además, flexibiliza la columna y las extremidades. También mejora la coordinación y la conciencia. Por último, la respiración consciente reduce el estrés y mejora el descanso.

Gemini_Generated_Image_q7nhtgq7nhtgq7nh Un ejercicio clave después de los 60. Para comenzar con esta práctica después de los 60, el secreto no es la intensidad sino la adaptación. Se trata de escuchar al propio cuerpo.

En el caso de los principiantes se aconseja realizar movimientos pausados evitando gestos bruscos. No forzar la profundidad de una postura. La alineación correcta es lo importante. Además, se recomienda entrar y salir de los ejercicios en forma gradual para evitar mareos o tirones. Es importante mantener una inhalación y exhalación constante para oxigenar los músculos adecuadamente.