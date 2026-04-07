Ni Pilates, ni yoga: la práctica que recomiendan para los mayores de 60

El ejercicio físico no solo ayuda a mantener el cuerpo en forma. También puede ser clave para cuidar la memoria con el paso de los años. Distintos estudios coinciden en que moverse con regularidad tiene efectos positivos sobre el cerebro, especialmente en personas mayores de 60 años .

Con el envejecimiento, es normal que algunas funciones cognitivas, como la memoria, se vuelvan más lentas. Sin embargo, los especialistas señalan que este proceso no es inevitable ni igual para todos. Mantener hábitos saludables, entre ellos la actividad física, puede ayudar a retrasar ese deterioro.

Diversas investigaciones muestran que el ejercicio mejora la circulación sanguínea y favorece el funcionamiento del cerebro. Esto permite que llegue más oxígeno y nutrientes, lo que impacta de forma directa en la memoria y otras capacidades mentales. Además, la actividad física puede estimular cambios positivos en la estructura cerebral.

Incluso actividades simples pueden marcar la diferencia. Caminar a paso ligero durante pocos minutos al día ya se asocia con mejoras en la memoria, la atención y la agilidad mental en adultos mayores. Se trata de una opción accesible, fácil de incorporar a la rutina diaria.

Los expertos también destacan que no es necesario realizar ejercicios extremos. La clave está en la constancia y en elegir actividades adaptadas a cada persona. Ejercicios moderados o combinados con rutinas más intensas pueden ofrecer beneficios a largo plazo en la salud cerebral.

Además de mejorar la memoria, el ejercicio contribuye al bienestar general. Puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer un mejor descanso. Todo esto influye de manera indirecta en el rendimiento cognitivo y en la calidad de vida.

Cuál es la práctica recomendada para mayores de 60

Según un artículo publicado por la Facultad de Medicina de Harvard, en personas mayores de 60 años algunas disciplinas suaves, como el Tai Chi, pueden resultar más beneficiosas que actividades como caminar o correr a la hora de mantenerse en forma.

Los especialistas explican que estas prácticas trabajan el cuerpo de manera completa. Ayudan a fortalecer los músculos, mejorar la coordinación y el equilibrio, y aumentar la conciencia corporal. Al mismo tiempo, cuidan las articulaciones y favorecen la relajación y la concentración.