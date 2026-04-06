Tendencias 2026: cómo decorar tu dormitorio sin respaldo de cama

En este 2026 el diseño de interiores deja a la clásica cama con respaldo rígido atrás. Conoce qué es lo que se viene en los dormitorios.

En 2026, el diseño de interiores da un giro importante en los dormitorios. La clásica cama con respaldo rígido empieza a quedar atrás, dando lugar a propuestas más versátiles y modernas que permiten aprovechar mejor el espacio y personalizar el ambiente según el estilo de cada persona.

Durante años, el cabecero fue sinónimo de elegancia y orden. Sin embargo, muchos decoradores señalan que este elemento limita la creatividad y hace que la habitación se vea más estática. Por eso, hoy se buscan alternativas que combinen diseño y funcionalidad.

Una de las tendencias más populares es decorar la pared detrás de la cama. Se utilizan pinturas especiales, paneles de madera o papeles con textura que crean un punto focal sin ocupar espacio extra. Esta solución aporta estilo y mantiene la habitación despejada.

cama Tendencias en 2026: decorar la pared detrás de la cama istockphoto Otra opción son las cortinas o textiles decorativos colocados detrás de la cama. Este recurso aporta calidez y suavidad al dormitorio, y además permite cambiar la decoración de manera sencilla, según la temporada o el gusto personal.

Los paneles tapizados modulares son otra alternativa moderna. Se colocan directamente en la pared y se pueden ajustar en tamaño, forma y color. Además de brindar confort visual, aportan un toque sofisticado al dormitorio.