Tendencias 2026: cómo decorar tu dormitorio sin respaldo de cama
En este 2026 el diseño de interiores deja a la clásica cama con respaldo rígido atrás. Conoce qué es lo que se viene en los dormitorios.
En 2026, el diseño de interiores da un giro importante en los dormitorios. La clásica cama con respaldo rígido empieza a quedar atrás, dando lugar a propuestas más versátiles y modernas que permiten aprovechar mejor el espacio y personalizar el ambiente según el estilo de cada persona.
Durante años, el cabecero fue sinónimo de elegancia y orden. Sin embargo, muchos decoradores señalan que este elemento limita la creatividad y hace que la habitación se vea más estática. Por eso, hoy se buscan alternativas que combinen diseño y funcionalidad.
Una de las tendencias más populares es decorar la pared detrás de la cama. Se utilizan pinturas especiales, paneles de madera o papeles con textura que crean un punto focal sin ocupar espacio extra. Esta solución aporta estilo y mantiene la habitación despejada.
Otra opción son las cortinas o textiles decorativos colocados detrás de la cama. Este recurso aporta calidez y suavidad al dormitorio, y además permite cambiar la decoración de manera sencilla, según la temporada o el gusto personal.
Los paneles tapizados modulares son otra alternativa moderna. Se colocan directamente en la pared y se pueden ajustar en tamaño, forma y color. Además de brindar confort visual, aportan un toque sofisticado al dormitorio.
Opciones para reemplazar el cabecero de la cama
También se están usando murales, cuadros grandes o arte en formato amplio para reemplazar el cabecero. Estas piezas aportan personalidad y permiten que cada habitación refleje el estilo de quien la habita, creando un espacio único y con carácter.
Finalmente, la iluminación se convierte en protagonista. Las luces LED, apliques o tiras lumínicas detrás de la cama no solo cumplen una función decorativa, sino que generan un ambiente relajante y moderno. Así, el dormitorio se reinventa combinando estética, confort y funcionalidad.