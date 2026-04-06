Meryl Streep rompió el mito: en quién se basó para crear a Miranda Priestly

Meryl Streep reveló en quién se inspiró para crear a Miranda Priestly y descartó el mito de Anna Wintour, sorprendiendo a los fans de El diablo viste a la moda.

Durante años, muchos fanáticos creyeron que Miranda Priestly, el icónico personaje de El diablo viste a la moda, estaba inspirado en la editora de moda Anna Wintour. Sin embargo, esa idea quedó descartada recientemente por la propia Meryl Streep, quien explicó el verdadero origen de su interpretación.

La actriz hizo esta revelación en una entrevista televisiva, donde aclaró que su construcción del personaje no tuvo relación con el mundo de la moda. En cambio, se basó en experiencias personales dentro de la industria del cine, tomando como referencia a dos figuras muy influyentes en su carrera.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c17zl144npro Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a interpretar a sus icónicos personajes en El diablo viste a la moda. Macall Polay Meryl Streep rompió el mito sobre su personaje en El diablo viste a la moda Streep contó que uno de sus principales modelos fue el director Mike Nichols, con quien trabajó en varias oportunidades. Según explicó, tomó de él su estilo de liderazgo en el set, su humor sutil y su forma de manejar la autoridad con inteligencia.

A esa inspiración sumó elementos del actor y director Clint Eastwood. En particular, destacó su manera de ejercer el poder sin levantar la voz, transmitiendo control y respeto desde la calma. Esa combinación ayudó a definir el carácter frío y dominante de Miranda.

De forma gráfica, la actriz resumió su proceso creativo con una frase que llamó la atención: dijo que el personaje sería como “un hijo” entre Nichols y Eastwood. Así explicó cómo fusionó rasgos de ambos para lograr una personalidad única en pantalla.