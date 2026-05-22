Las flores ideales para plantar antes de que termine mayo y tener color todo el invierno

Cuando los días se acortan y el frío empieza a ganar terreno, muchos jardines entran en pausa. Sin embargo, mayo puede ser una oportunidad para renovar macetas, balcones y canteros con flores capaces de soportar bajas temperaturas y aportar color cuando otras plantas pierden fuerza.

La clave está en elegir especies de ciclo otoño-invernal y no insistir con variedades más sensibles al frío. En esta época, el suelo todavía conserva algo del calor acumulado durante el verano, pero las temperaturas más bajas reducen la evaporación y la presión de algunas plagas, lo que favorece un crecimiento más controlado.

Entre las opciones más recomendadas aparecen los pensamientos , un clásico de otoño e invierno. Son resistentes a heladas leves, ofrecen flores de distintos colores y se adaptan bien tanto a macetas como a canteros. Necesitan buena luz, aunque pueden desarrollarse en espacios de media sombra. Una ventaja adicional es que su floración puede extenderse durante varios meses si se retiran las flores marchitas y se mantiene el sustrato apenas húmedo.

Las caléndulas también son una alternativa segura para quienes buscan resultados visibles sin demasiada complicación. Sus tonos amarillos y anaranjados iluminan el jardín en días apagados, toleran el frío moderado y pueden crecer en suelos comunes, siempre que tengan buen drenaje. Además, suelen elegirse cerca de huertas porque ayudan a atraer insectos y aportan un uso ornamental y funcional al mismo tiempo.

Prímulas, violas y bulbos para sumar color

Otra especie ideal para esta etapa son las prímulas, valoradas por su floración en climas frescos. Funcionan mejor en lugares protegidos del sol directo más intenso, con tierra húmeda pero nunca encharcada. Sus flores pequeñas y coloridas resultan útiles para bordes, rincones de sombra luminosa o macetas cerca de entradas y galerías.

Las caléndulas son plantas muy llamativas Foto: As Las caléndulas son plantas muy llamativas. Archivo MDZ

La viola cornuta, pariente cercana del pensamiento, también gana lugar en jardines de otoño por su resistencia y su floración continua. Es una planta baja, compacta y muy práctica para jardineras, balcones y sectores donde se busca cubrir espacios pequeños con color. A diferencia de otras variedades más delicadas, puede acompañar buena parte de la temporada fría con pocos cuidados.

Cuidados simples para evitar errores

Los lirios en bulbo completan la lista de especies recomendadas para plantar en mayo. El frío ayuda a activar su ciclo y prepara una floración vistosa para los meses siguientes. Para que prosperen, conviene colocarlos en tierra suelta, con buen drenaje y sin exceso de riego, ya que la humedad acumulada puede afectar las raíces o pudrir los bulbos.

Más allá de la especie elegida, hay cuidados que se repiten. Lo mejor es plantar en días secos, evitar jornadas con heladas fuertes previstas, sumar compost o mantillo para proteger el suelo y reducir la fertilización, porque el crecimiento durante el frío es más lento. En zonas con inviernos duros, las macetas ofrecen una ventaja: permiten mover las plantas a sectores más reparados. Con esas precauciones, mayo deja de ser un mes de espera y se transforma en el punto de partida para un jardín vivo durante el invierno.