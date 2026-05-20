Más de $240 millones en contrabando: el resultado de una serie de allanamientos en Flores

Una zona comercial de Flores fue el foco de varios allanamientos. Como resultado, se secuestró más de 240 millones de pesos en mercadería de contrabando.

El barrio porteño de Flores fue el epicentro de una serie de allanamientos con el fin de desbaratar una red de contrabando establecida en una zona comercial de allí. Como resultado de la intervención, los se secuestraron más de 5 mil pares de zapatillas falsificadas y otros productos, que en total superan los 240 millones de pesos.

Las acciones policiales se dieron como resultado de una investigación impulsada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ). Los efectivos actuantes fueron los dependientes de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en conjunto con la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Aduanas.

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En total se actuó sobre 12 locales comerciales y una baulera de una galería ubiada en la calle Nazca al 400. Además de los miles de pares de calzado, el procedimiento permitió retirar del mercado 474 camperas, 600 anteojos de sol, 8 mochilas, 152 termos, 190 vasos térmicos, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

El origien de la mercancia de contrabando La investigación determinó que los productos ingresaron al país de forma irregular, violando la Ley 22.415 del Código Aduanero. Del total de las zapatillas incautadas, se precisó que el 80% provenía de Brasil y el resto de China. Asimismo, se detectó que los termos de contrabando secuestrados en un local de artículos importados no cumplían con las normas sanitarias pertinentes.