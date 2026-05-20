Familiares de víctimas se agarraron a trompadas con empleados de la clínica clandestina en González Catán

La noticia de una clínica clandestina ubicada en González Catán que fue allanada este martes por la Policía Federal debido a que allí operaba una red delictiva que estafaba tanto a médicos como a pacientes Con más de 5 años operativa, varias personas contaron sus experiencias y, al presentarse en la puerta, se desató el caos.

De acuerdo con la investigación, la institución funcionaba bajo la fachada de "Argentina Salud" y estaba conformada por personas con antecedentes criminales, siendo que dos de los cinco detenidos ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta. Actualmente, se encuentran denunciados por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos.

La tensión por este hecho escaló cuando el caso de la presunta muerte de un hombre terminó en golpes.

El hijo de un hombre que presuntamente murió tras atenderse en dicho establecimiento, relató en medios televisivos las irregularidades de la causa. Según su testimonio, el pasado 4 de enero su padre sintió un dolor mientras jugaba al pádel; para evitar las demoras de la Unidad de Pronta Atención (UPA), decidieron acudir a la clínica. Allí le realizaron un electrocardiograma, le suministraron un analgésico (Keterolac) y lo enviaron de regreso a su casa, donde murió apenas 15 minutos después.

Posteriormente, otros profesionales le informaron a la familia que el estudio realizado había salido mal y que el paciente debió ser derivado de urgencia en ese mismo momento. "Nosotros no sabíamos nada... son piratas del asfalto, ninguno es médico", denunció el joven.

Mientras esta persona denunciaba el hecho, un grupo de personas salió del interior del centro de salud y comenzó a golpear brutalmente al joven. La pelea se generalizó mientras otros familiares intentaban separar a los involucrados. Como consecuencia del nivel de violencia, la madre del denunciante, quien padece cáncer, sufrió un desmayo por la descompensación y debió ser trasladada de urgencia en una ambulancia.

Más denuncias de supuestos pacientes

Por medio de las redes sociales se comenzaron a compartir más alarmantes experiencias dentro de la clínica clandestina, en muchos casos con alarmantes testimonios sobre maltratos y deficiencias en el servicio médico.

Sin título

"A mí me hicieron un desastre en la mano", comentó una mujer que luego profundizó: "Cuando tenía dolor no sabían qué darme", y dejó una alarmante foto de las consecuencias.

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"Yo fui porque estaba descompuesta y me quisieron poner suero, y dos enfermeras me lastimaron los dos brazos y no me pudieron poner la aguja para ponerme el suero. Me cobraron 60 mil pesos", dijo otra denunciante en redes.