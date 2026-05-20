Impactante: se olvidó el freno de mano, bajó a revisar el capó y la atropelló su propio auto
Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad, ubicadas en la avenida Roca al 600, Comodoro Rivadavia.
Un impactante hecho ocurrió este martes en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut. Se trata de una mujer de 38 años que fue atropellada por su propio auto debido a que olvidó poner el freno de mano antes de bajar a revisar el capó del Renault Clío en el que viajaba.
Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad, ubicadas en la avenida Roca al 600. El video fue publicado por medios locales y rápidamente viralizado en las redes.
Mirá el estremecedor video de lo que ocurrió en Comodoro Rivadavia
La vícima fue trasladada al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Afortunadamente, las autoridades policiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro y no presenta fracturas ni lesiones de gravedad.