Decomisaron 340 kilos de carne en mal estado en un comercio en Las Heras

La Policía de Mendoza y personal de Bromatología decomisaron 340 kilos de carne en mal estado durante una interveción realizada en un comercio de Las Heras , tras detectar graves irregularidades sanitarias vinculadas al almacenamiento y manipulación de mercadería destinada al consumo humano.

De acuerdo con información oficial, el procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato en un local ubicado sobre calles Independencia y Democracia , donde efectivos policiales y técnicos bromatológicos avanzaron con una inspección integral del establecimiento.

Durante los controles, los inspectores detectaron embutidos y chacinados precocidos y congelados que no contaban con trazabilidad verificable, situación que representaba un potencial riesgo sanitario para los consumidores.

La inspección permitió además constatar una importante acumulación de carne picada almacenada sobre el piso y en exhibidores , junto con deficiencias de higiene y mantenimiento general dentro del comercio.

Los efectivos también verificaron mercadería sin rotulación, equipos de refrigeración en condiciones inadecuadas y fallas edilicias que comprometían la conservación de los productos.

Ante la gravedad de las irregularidades, las autoridades ordenaron el decomiso de toda la mercadería y la identificación de las personas que se encontraban trabajando en el lugar.

La mercadería fue destruida

Posteriormente, los 340 kilos de alimentos secuestrados fueron trasladados a la Planta de Tratamiento de Residuos de El Borbollón, donde se realizó la correspondiente desnaturalización de los productos conforme a las disposiciones sanitarias vigentes.

Las actuaciones quedaron enmarcadas bajo infracción al artículo 201 del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes pongan en riesgo la salud pública mediante la elaboración, distribución o venta de alimentos en mal estado.