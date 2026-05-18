Se confirmó de qué murió Ángel López, el nene de 4 años, y los detalles son estremecedores

El Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut confirmó la causa de muerte de Ángel López , el niño fallecido en Comodoro Rivadavia mientras se encontraba bajo el cuidado de su madre y su padrastro. El informe oficial vinculó el deceso con un cuadro infeccioso pulmonar grave y daño multiorgánico.

De acuerdo con el informe, el menor murió como consecuencia de un “ síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y daño multiorgánico debido a un proceso infeccioso por foco pulmonar ”. En la misma conclusión, los especialistas precisaron que ese foco correspondía a “ bronquiolitis y bronconeumonía ”.

El documento también señaló que ese cuadro se produjo “en concomitancia con traumatismos craneoencefálicos ”, una referencia que forma parte del análisis médico realizado en el marco de la causa judicial.

Además, indicaron que el mecanismo de muerte fue una “ hipoperfusión tisular grave multifactorial ”. Según esa descripción, el cuerpo habría atravesado una falla severa en el aporte de sangre y oxígeno a los tejidos . Los peritos también describieron un cuadro de “ anoxia anóxica ”, una condición médica grave que se produce cuando el organismo o el cerebro no reciben suficiente oxígeno.

El análisis médico incorporó además otros hallazgos relevantes: daños severos en órganos vitales, infecciones respiratorias, signos de hipoxia y hematomas recientes en el cráneo.

Lesiones cerebrales y primera hipótesis de la investigación

Durante la investigación se habían detectado más de 20 lesiones cerebrales en Ángel López, lesiones relacionadas con el proceso derivado de las patologías señaladas en el informe forense.

En ese marco, las lesiones no estarían asociadas a golpes ni al denominado síndrome del sacudón, una hipótesis que había sido considerada inicialmente por los investigadores. El dato resulta central para la causa, aunque no implica por el momento un cambio inmediato en la situación procesal de los imputados.